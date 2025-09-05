Delhi: 18 साल की लड़की को 24 साल के लड़के ने ताबड़तोड़ मारे कई चाकू, हैरान कर रहा कारण

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में स्थित न्यू मुस्तफाबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां गुरुवार शाम एक 24 साल के युवक ने अपनी 18 साल की महिला मित्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि जब तक घटनास्‍थल पर पुलिस पहुंचती, परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवती को जीटीबी अस्पताल पहुंचा दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।