Delhi: 18 साल की लड़की को 24 साल के लड़के ने ताबड़तोड़ मारे कई चाकू, हैरान कर रहा कारण

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में स्थित न्यू मुस्तफाबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां गुरुवार शाम एक 24 साल के युवक ने अपनी 18 साल की महिला मित्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि जब तक घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती, परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवती को जीटीबी अस्पताल पहुंचा दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम दयालपुर थाने को सूचना मिली कि न्यू मुस्तफाबाद स्थित मंगल बाजार रोड पर एक युवती पर चाकू से हमला हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोग पीड़िता को गंभीर हालत में पास के जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने डॉक्टरों से बात की। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद हत्या के प्रयास (IPC 307) का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लगातार खोजबीन और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी की पहचान कर ली। शुक्रवार को उसकी गिरफ्तारी के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पहचान जहान नामक युवक के रूप में हुई है।
पुलिस जांच में सामने आया कि जहान और पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले लड़की ने जहान से दूरी बना ली थी, क्योंकि जहान की शादी कहीं और हो चुकी थी। इसके बावजूद जहान लगातार युवती पर अवैध संबंध जारी रखने का दबाव डाल रहा था। जब पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो आरोपी गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने गुस्से में आकर लड़की पर ताबड़ताेड़ चाकू से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठा किए। अधिकारी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं, ताकि हमले के पीछे की पूरी साजिश और आरोपी की मंशा साफ हो सके। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी युवक ऐसी हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके।