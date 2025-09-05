Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi: 18 साल की लड़की को 24 साल के लड़के ने ताबड़तोड़ मारे कई चाकू, हैरान कर रहा कारण

Delhi: आरोपी की पहचान 24 साल के जहान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि जहान का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में प्रेमी की शादी कहीं और होने पर युवती ने उससे मुंह मोड़ लिया था।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 05, 2025

boyfriend attacked girlfriend with knife after rejected his proposal in Delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में स्थित न्यू मुस्तफाबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां गुरुवार शाम एक 24 साल के युवक ने अपनी 18 साल की महिला मित्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि जब तक घटनास्‍थल पर पुलिस पहुंचती, परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवती को जीटीबी अस्पताल पहुंचा दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

जानिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम दयालपुर थाने को सूचना मिली कि न्यू मुस्तफाबाद स्थित मंगल बाजार रोड पर एक युवती पर चाकू से हमला हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोग पीड़िता को गंभीर हालत में पास के जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने डॉक्टरों से बात की। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें

लड़की से पहली मुलाकात पर 50 हजार रुपये का बिल…दिल्ली में डेटिंग स्कैम का खुलासा
नई दिल्ली
Tinder scam in Delhi Hotel gave man Rs 50,000 bill on his first date

आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद हत्या के प्रयास (IPC 307) का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। लगातार खोजबीन और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी की पहचान कर ली। शुक्रवार को उसकी गिरफ्तारी के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पहचान जहान नामक युवक के रूप में हुई है।

हमले की वजह क्या थी?

पुलिस जांच में सामने आया कि जहान और पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले लड़की ने जहान से दूरी बना ली थी, क्योंकि जहान की शादी कहीं और हो चुकी थी। इसके बावजूद जहान लगातार युवती पर अवैध संबंध जारी रखने का दबाव डाल रहा था। जब पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो आरोपी गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने गुस्से में आकर लड़की पर ताबड़ताेड़ चाकू से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

फोरेंसिक टीम जुटा रही सबूत

वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठा किए। अधिकारी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं, ताकि हमले के पीछे की पूरी साजिश और आरोपी की मंशा साफ हो सके। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी युवक ऐसी हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके।

ये भी पढ़ें

Delhi: हिडन कैमरे से महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना रहा था पायलट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
नई दिल्ली
Pilot arrested for making woman objectionable video using hidden camera in Delhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

05 Sept 2025 05:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi: 18 साल की लड़की को 24 साल के लड़के ने ताबड़तोड़ मारे कई चाकू, हैरान कर रहा कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट