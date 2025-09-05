Delhi: हिडन कैमरे से महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना रहा था पायलट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Delhi: दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसमें एक निजी एयरलाइन कंपनी के पायलट ने महिला के साथ शर्मनाक हरकत कर दी। घटना दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पायलट ने हिडन कैमरे से एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपी की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के रूप में हुई है, जो दिल्ली में ही रहता है। पीड़ित महिला भी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की ही रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने लाइटर जैसे दिखने वाले हिडन कैमरे से महिला का आपत्तिजनक वीडियो शूट किया। इसकी जानकारी होने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना ने जहां लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के दिन महिला रोज़मर्रा की तरह शनि बाजार में सामान खरीदने गई थी। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जो लाइटर जैसी किसी डिवाइस से उसकी ओर कैमरे जैसा कुछ घुमा रहा था। महिला को शक हुआ कि उसकी गुप्त रूप से वीडियो बनाई जा रही है। जब उसने आरोपी की हरकतों पर गौर किया तो शक की पुष्टि हुई। इसके बाद महिला ने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही किशनगढ़ थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। फुटेज को बारीकी से देखने पर आरोपी की गतिविधियां सामने आईं। उसकी तस्वीर को लोकल यूनिट के साथ साझा किया गया और गुप्त मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया गया। कुछ ही घंटों में लोकल इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के समय उसके पास से वही हिडन कैमरा बरामद हुआ, जो लाइटर के रूप में छिपाया गया था।
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने मोहित प्रियदर्शी से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने बताया कि वह यह सब खुद की संतुष्टि के लिए कर रहा था। उसके अनुसार, वह कई दिनों से ऐसे मौके की तलाश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी एक प्राइवेट एयरलाइन में बतौर पायलट कार्यरत है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं और कहीं अन्य महिलाओं की गुप्त वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की हैं।
यह घटना राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हिडन कैमरों जैसी तकनीक का गलत इस्तेमाल किस हद तक बढ़ गया है, इसका यह ताज़ा मामला उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे उपकरणों की ऑनलाइन आसानी से उपलब्धता और उनकी निगरानी न होना महिलाओं की निजता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।
पुलिस ने आरोपी पायलट को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही बरामद डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें और कितने वीडियो मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि आरोपी ने कई महिलाओं की गुप्त वीडियो बनाई हैं, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य सख्त धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना की खबर सामने आने के बाद इलाके में लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस दोनों को और अधिक सतर्क कदम उठाने की जरूरत है। वहीं, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसे गंभीर अपराध बताते हुए मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।