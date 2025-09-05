Delhi: हिडन कैमरे से महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना रहा था पायलट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Delhi: दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसमें एक निजी एयरलाइन कंपनी के पायलट ने महिला के साथ शर्मनाक हरकत कर दी। घटना दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पायलट ने हिडन कैमरे से एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपी की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी के रूप में हुई है, जो दिल्ली में ही रहता है। पीड़ित महिला भी दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की ही रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने लाइटर जैसे दिखने वाले हिडन कैमरे से महिला का आपत्तिजनक वीडियो शूट किया। इसकी जानकारी होने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना ने जहां लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।