गर्लफ्रेंड की मौत के बाद रातभर शव के पास बैठा रहा बॉयफ्रेंड…चेहरे पर मिले खरोंच के निशान

पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना दस जनवरी की रात की है। प्रवीण आरती को लेकर गाजियाबाद के एक होटल में पहुंचा था, जहां उसने एक कमरा बुक कराया और आरती के साथ रात में वहीं रुका था। इस दौरान आरती और प्रवीण ने होटल के कमरे में साथ बैठकर शराब पी। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रवीण ने आरती का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रातभर आरती के शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने जब प्रवीण का मेडिकल कराया तो उसके चेहरे पर खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि मौत से पहले आरती ने बचने का पूरा प्रयास किया था।