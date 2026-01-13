गर्लफ्रेंड की मौत के बाद रातभर शव के पास बैठा रहा बॉयफ्रेंड…चेहरे पर मिले खरोंच के निशान

गाजियाबाद होटल रूम में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी।
Boyfriend Kills Girlfriend: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में एक प्रेमी ने होटल में प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद रातभर शव के पास बैठा रहा। इसके बाद सुबह जब वह कमरे से भागने की फिराक में था तो होटल स्टाफ ने रोक लिया और पुलिस को मामले की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सेवा नगर, नंदग्राम निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। जबकि मृत महिला की पहचान कोटगांव कॉलोनी निवासी 35 साल की आरती के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी प्रवीण और मृतक आरती तीन साल से रिलेशन में थे। वह एक-दूसरे से प्यार करते थे।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना दस जनवरी की रात की है। प्रवीण आरती को लेकर गाजियाबाद के एक होटल में पहुंचा था, जहां उसने एक कमरा बुक कराया और आरती के साथ रात में वहीं रुका था। इस दौरान आरती और प्रवीण ने होटल के कमरे में साथ बैठकर शराब पी। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रवीण ने आरती का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रातभर आरती के शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने जब प्रवीण का मेडिकल कराया तो उसके चेहरे पर खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि मौत से पहले आरती ने बचने का पूरा प्रयास किया था।
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि आरोपी प्रवीण कुमार सफाई कर्मचारी है। आरती की शादी सेवा नगर में उसी के मोहल्ले में रहने वाले रोहित से हुई थी। तीन साल पहले आरती से उसकी दोस्ती हुई थी। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। इसके सालभर बाद ही यानी करीब दो साल पहले रोहित की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद आरती और प्रवीण एक-दूसरे के और करीब आ गए। आरती के दो नाबालिग बच्चे हैं, जबकि प्रवीण अपनी पत्नी से अलग रहता है। दस जनवरी की रात होटल के कमरे में बिताने के बाद प्रवीण सुबह होटल छोड़ रहा था। इसी बीच होटल कर्मियों ने महिला के बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया।
एसीपी ने बताया कि 11 जनवरी सुबह करीब सवा सात बजे प्रवीण होटल से बाहर निकला। इस दौरान कर्मचारियों ने महिला के बारे में पूछा तो आरोपी ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। वह फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने उसे बैठा लिया। यह देख प्रवीण ने ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी कि आरती को कोई मेडिकल समस्या हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे के हालात देखे तो गड़बड़ी की आशंका के चलते प्रवीण को हिरासत में लिया और आरती को अस्पताल भेजा, जहां पता चला कि आरती की मौत रात में ही हो चुकी थी।
डॉक्टरों ने जब आरती के शव का पोस्टमार्टम किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि आरती की कई पसलियां टूटी हैं। उसकी मौत भी आंतरिक चोटें और ज्यादा खून बहने के चलते हुई। हालांकि आरती के बाहरी शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं थे। एसीपी ने बताया कि आरती की पसलियों में कई फ्रैक्चर थे, जबकि लीवर और फेफड़े बुरी तरह फट चुके थे। इसके चलते अंदरूनी शरीर में ज्यादा खून बहा। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर प्रवीण से सख्त पूछताछ शुरू की तो प्रवीण ने चौंकाने वाला सच उगल दिया।
प्रवीण ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रात में शराब पीने के बाद आरती से मामूली बहस हो गई थी। इसपर आरती ने उसका चेहरा नोंच लिया। आरती की इस हरकत पर गुस्साए प्रवीण ने उसकी पसलियों पर कई घूंसे मारे। वह आरती को तब तक लात और घूंसों से पीटता रहा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद जब उसका नशा उतरा तो वह आरती को उठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन आरती के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। प्रवीण ने पुलिस को बताया कि वह रातभर आरती के शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने आरती के बेटे की तहरीर पर आरोपी प्रवीण पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
