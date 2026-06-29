जीजा ने बर्थडे पार्टी पर दिया तमंचा, उसी के दम पर दोस्तों में जमाता था रौब; आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस के सामने उगला सच

निर्माणाधीन मकान में चोरी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।
Ghaziabad crime news: गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में चोरी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी ने बताया कि जिस तमंचे का इस्तेमाल वह चोरी के दौरान करता था, वह उसे करीब दो साल पहले उसके जीजा ने बर्थडे पार्टी के मौके पर तोहफे में दिया था। उसी तमंचे के सहारे वह दोस्तों के बीच रौब भी जमाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद तमकीन के निर्माणाधीन मकान में 26 जून की रात चोरी की वारदात हुई थी। इसी दौरान मकान मालिक की नजर चोरों पर पड़ गई। उन्होंने शोर मचाया तो आरोपी पकड़े जाने के डर से फायरिंग करते हुए मौके से भागने लगे। इस दौरान मकान मालिक ने एक आरोपी की पहचान सलमान के रूप में कर ली थी।
मसूरी थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सलमान, वारिस और बिलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पहले वारिस और बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब मुख्य आरोपी सलमान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पूछताछ में उसने माना कि चोरी के दौरान उसी ने लोगों को डराने और भागने के लिए फायरिंग की थी।
पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि वह आठवीं तक पढ़ा है। करीब दो साल पहले वह दिल्ली के मंडोली इलाके में अपने जीजा के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहीं उसके जीजा नईम ने उसे बिना किसी पैसे के एक तमंचा तोहफे में दे दिया था। आरोपी का कहना है कि इसके बाद वह उसी तमंचे को लेकर दोस्तों के बीच अपना रौब दिखाता था। सलमान ने यह भी बताया कि उसके जीजा नईम की करीब एक साल पहले मौत हो चुकी है।
पूछताछ के दौरान सलमान ने यह भी कबूल किया कि वह और उसके साथी इससे पहले भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब उससे अन्य मामलों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी को मिला अवैध तमंचा कहां से आया था और कहीं उसका इस्तेमाल दूसरी वारदातों में तो नहीं किया गया।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग