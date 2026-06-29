जीजा ने बर्थडे पार्टी पर दिया तमंचा, उसी के दम पर दोस्तों में जमाता था रौब; आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस के सामने उगला सच

पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि वह आठवीं तक पढ़ा है। करीब दो साल पहले वह दिल्ली के मंडोली इलाके में अपने जीजा के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहीं उसके जीजा नईम ने उसे बिना किसी पैसे के एक तमंचा तोहफे में दे दिया था। आरोपी का कहना है कि इसके बाद वह उसी तमंचे को लेकर दोस्तों के बीच अपना रौब दिखाता था। सलमान ने यह भी बताया कि उसके जीजा नईम की करीब एक साल पहले मौत हो चुकी है।