Budget 2026: देश के हर जिले में लड़कियों के लिए बनेगा हॉस्टल, 2030 तक 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना लाई जाएगी। सरकार 1.5 लाख केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रशिक्षित करेगी और ऑरेंज इकोनॉमी की जरूरतों को देखते हुए 2030 तक करीब 20 लाख पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के आसपास बर्ड वॉचिंग ट्रेल विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत इस वर्ष पहले ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 95 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।