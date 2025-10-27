दिल्ली में 24 साल की बहन के साथ 17 साल का भाई गिरफ्तार, बंटी-बबली स्टाइल में करते थे कांड

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटर और चोरी की गई सोने की चेन बरामद की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह दोनों दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय थे और अब तक चार से अधिक स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यह भाई-बहन हर बार इलाके बदलकर वारदात करते थे ताकि पकड़े न जा सकें। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि अधिकतर मामलों में यही पैटर्न देखा गया कि नाबालिग लड़का स्कूटी चलाता था और उसकी बहन झपट्टा मारकर चेन छीनती थी। दोनों वारदात के बाद भीड़भाड़ वाली गलियों में गायब हो जाते थे।