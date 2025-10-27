Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में 24 साल की बहन के साथ 17 साल का भाई गिरफ्तार, बंटी-बबली स्टाइल में करते थे कांड

Bunty-Babli: दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि दोनों आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं और अपराध उनके परिवार में विरासत की तरह चला आ रहा है। उनके पिता एक कुख्यात अपराधी थे

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 27, 2025

Bunty-Babli Brother-sister Arrested for gold chain snatchings in Delhi

दिल्ली पुलिस ने चेन स्नेचिंग के आरोप में भाई-बहन को गिरफ्तार किया।

Bunty-Babli: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली और कर्तव्य पथ इलाके में महिलाओं से सोने की चेन झपटने के आरोप में एक अनोखे ‘बंटी-बबली’ जोड़े को गिरफ्तार किया है। हालांकि यह कोई प्रेमी-प्रेमिका नहीं बल्कि सगे भाई-बहन हैं, जो नशे की लत में डूबे हुए अपराध की राह पर चल पड़े थे। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में 24 वर्षीय महिला और उसका 17 वर्षीय नाबालिग भाई शामिल हैं, जो अब तक कई सोना स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

ठक-ठक गैंग ये जुड़े थे आरोपियों के पिता

दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि दोनों आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं और अपराध उनके परिवार में विरासत की तरह चला आ रहा है। उनके पिता एक कुख्यात अपराधी थे, जो कुख्यात ‘ठक-ठक गैंग’ से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार, उनके पिता वेंकटेश्वर 2018 में उत्तर प्रदेश के वैशाली थाना क्षेत्र में 40 लाख रुपये की डकैती में शामिल थे। उसी दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हुआ था। जवाबी कार्रवाई में वेंकटेश्वर को दो गोलियां लगीं, जिससे वह अब व्हीलचेयर पर हैं।

मालवीय नगर इलाके में छीनी थी चेन

डीसीपी अंकित चौहान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गिरफ्तार भाई-बहन ने हाल ही में मालवीय नगर इलाके में हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के मुताबिक, एक महिला अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी, तभी स्कूटी पर सवार दो लोगों ने पीछे से हमला किया। स्कूटर चला रहा था नाबालिग लड़का, जबकि उसकी बहन पीछे बैठी थी। पीछे बैठी महिला ने झपट्टा मारकर शिकायतकर्ता के गले से सोने की चेन छीनी और दोनों खान जूस कॉर्नर के पास वाली गली में भाग गए।

भाई बाइक चलाता, बहन छीनती थी चेन

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि एक युवक स्कूटर चला रहा है और उसके पीछे बैठी युवती राह चलती महिलाओं से चेन छीन रही है। दक्षिण दिल्ली पुलिस की टीम ने अलग-अलग रूट पर लगे 50 से अधिक कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपियों की गतिविधियों का सुराग दक्षिणपुरी और अंबेडकर नगर इलाके तक मिला। स्थानीय सूत्रों और तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने दोनों को साकेत के पुष्प विहार इलाके से धर दबोचा।

चार से अधिक घटनाओं में मिली संलिप्तता

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटर और चोरी की गई सोने की चेन बरामद की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह दोनों दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय थे और अब तक चार से अधिक स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यह भाई-बहन हर बार इलाके बदलकर वारदात करते थे ताकि पकड़े न जा सकें। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि अधिकतर मामलों में यही पैटर्न देखा गया कि नाबालिग लड़का स्कूटी चलाता था और उसकी बहन झपट्टा मारकर चेन छीनती थी। दोनों वारदात के बाद भीड़भाड़ वाली गलियों में गायब हो जाते थे।

नशे के लिए करते थे चेन स्नेचिंग

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी से महिलाओं से चेन छीनने की चार वारदातें सुलझ गई हैं। दोनों आरोपियों को नशे की लत है और पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। फिल्म ‘बंटी और बबली’ की तरह दोनों भाई-बहन भी लगातार चालाकी और तेजी से अपराध करते थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया नेटवर्क के जरिए इनकी ‘फिल्मी चोरी’ की कहानी पर विराम लगा दिया।

crime news

Delhi News

27 Oct 2025 06:18 pm

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

