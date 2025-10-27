दिल्ली में डीयू छात्रा पर एसिड अटैक मामले पर भड़के एलजी, पुलिस को दिए सख्त निर्देश

घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और वहां से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 326B (तेजाब से हमला करने का अपराध), 120B (आपराधिक साजिश) और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस की कई टीमें उन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही है। दिल्ली महिला आयोग ने भी इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि तेजाब हमलों पर रोक लगाने के लिए सरकार को लाइसेंस और बिक्री पर और सख्त नियंत्रण लागू करने होंगे।