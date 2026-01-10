बेटी का यौन शोषण करने में पिता को 10 साल की कैद, पत्नी की गैरहाजिरी में बनाया था हवस का शिकार

आंगनबाड़ी कार्यकत्री और पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि एक दिन जब वह घर से बाहर थी, तभी उसका पति काम से जल्दी घर लौट आया। इसी बीच उसकी 16 साल की बेटी भी स्कूल से लौट आई। वह अपने कमरे में जब कपड़े बदल रही थी, तभी पीछे से उसका पति पहुंच गया। उसने बेटी को कपड़े बदलते देख कमरे में ही उसका यौन शोषण किया। अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटी को धमकाते हुए घर से बाहर चला गया। उधर, दुष्कर्म से बेटी की हालत बिगड़ गई। इसी बीच जब वह घर पहुंची तो बेटी को लहूलुहान स्थिति में पाया। कमरे में बिखरा खून देखकर उसे अनहोनी की आशंका हुई तो उसने बेटी से पूछताछ की।