नई दिल्ली

पत्नी से सुलह करने दिल्ली आए उत्तराखंड के युवक और उसके दोस्त की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

Delhi suspicious death: पत्नी से सुलह करने दिल्ली आए उत्तराखंड के युवक रवि गुप्ता और उसके दोस्त की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 10, 2026

delhi suspicious death bodies of two haldwani residents found near mandawali railway station

उत्तराखंड के दो युवकों की दिल्ली में संदिग्ध मौत

Delhi suspicious death: उत्तराखंड का रहने वाला एक युवक रवि गुप्ता अपनी पत्नी को मनाने के लिए दिल्ली आया। रवि दिल्ली अपने दोस्त के साथ आया था। लेकिन इसी दौरान दोनों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। अचानक हुई इन मौतों ने लोगों के मन में तरह-तरह के सावल खड़े कर दिए हैं। रवि और उसके दोस्त के परिवारजन सदमें में हैं और यह सोचकर परेशान हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया? परिजनों का आरोप है कि यह सामान्य मौत नहीं है, बल्कि सीधा-सीधा मर्डर का मामला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी बीच मृतक रवि के पिता ने भी अपना बयान दिया है।

महिला हेल्पलाइन में गया था रवि

जानकारी के अनुसार, 32 साल के रवि गुप्ता की शादी 10साल पहले मंडावली की निवासी अंजलि से हुई थी। पिछले कुछ महीनों से उन दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। यह विवाद समय के साथ इतना बड़ा हो गया था कि मामला दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन तक पहुंच गया। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को रवि को अंजलि से सुलह करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। इसी वजह से वह अपनो दोस्त गोलू शर्मा और आठ साल के बेटे अभिमन्यु के साथ दिल्ली आया था। रवि ने अपन बेटे को ससुराल में छोड़ दिया था और उसके बाद वह हेल्पलाइन में अपनी पत्नी से मिलने गया। इसके बाद से रवि और गोलू दोनों लापता थे।

रेलवे स्टेशन के पास मिले दोनों शव

परिजनों के अनुसार, 7 जनवरी को हल्द्वानी पुलिस ने उनको सूचना दी कि रवि का शव मंडावली रेलवे स्टेशन के पास मिला है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही परिवारजन तुरंत दिल्ली पहुंचे। वहां पहु्ंचने के बाद उन्हें पता चला कि शव को तो 5 जनवरी को ही बरामद कर लिया गया था और फिर भी परिवारजन को समय पर सूचना नहीं दी गई, जबकि इस समय रवि के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड भी थे। इसी इलाके में पुलिस को 6 जनवरी को उसके दोस्त गोलू शर्मा का शव भी मिला। दोनों की मौत एक ही जगह और लगभग एक ही समय पर होने पर पुलिस का इस मामले को लेकर शक और बढ़ गया है।

मर्डर की आशंका

मृतक रवि के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए परिजनों ने बताया कि उसके लेफ्ट हाथ, पैर और जबड़े पर गंभीर चोटों के निशान थे। वहीं उसके दोस्त गोलू शर्मा के भी शरीर पर निशान होने की बात सामने आई है। गोलू हल्द्वानी में ऑटो चलाता था और मूल रूप से बरेली का रहने वाला था। गोलू के परिजन उसके शव को बरेली ले जाकर अंतिम संस्कार कर चुके हैं। रवि का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया। दोनों शवों की हालत देखकर परिजनों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश है।

रवि के पिता का आरोप

मृतक रवि के पिता ओमकार गुप्ता ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनके बटे की हत्या की गई है। वह नैनीताल रोड पर एमबीपीजी कॉलेज के पास फल का ठेला लगाते हैं। उन्होंने बताया कि दिवाली पर रवि की पत्नी मायके चली गई थी। बाद में परिवार ने सुलह की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समाधान नहीें हो पाया था। उनका कहना है कि रवि और गोलू, दोनों का शव रवि के ससुराल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मिला है, जिसकी वजह से इस केस में और कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं रवि की पत्नी ने भी मर्ड्र की आशंका जताई है। आगे उन्होंने कहा कि वह दिल्ली आकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाएंगे।

