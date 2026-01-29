फेज-5A को मिली मंजूरी, सेंट्रल सेक्रेटेरियट बनेगा दिल्ली मेट्रो का ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन…लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ

दिल्ली मेट्रो फेज-5A के पूरा होने पर सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेशन येलो लाइन, वायलेट लाइन और मैजेंटा लाइन के एक्सटेंशन (सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर: आर.के. आश्रम मार्ग–इंद्रप्रस्थ) के बीच ट्रिपल इंटरचेंज की सुविधा देगा। इससे कर्तव्य भवनों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और दफ्तर आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएमआरसी के मुताबिक, इस कनेक्टिविटी से रोजाना करीब 60 हजार कार्यालय कर्मचारी और 2 लाख से ज्यादा आगंतुक लाभान्वित होंगे। इससे प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भी कमी आएगी।