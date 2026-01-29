रिश्वतखोर ASI को होगी ढाई साल की जेल, 30 साल पुराने केस में हाईकोर्ट सख्त, निचली अदालत को लगाई फटकार

Delhi ASI Corruption Case: दिल्ली हाईकोर्ट में एक 30 साल पुराने भ्रष्टाचार के केस पर सुनवाई हुई। इस केस में दिल्ली के ASI बलदेव सिंह पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत को तय नियमों का पालन न करने पर फटकार लगाई। इस दौरान बलदेव सिंह की ओर से कोर्ट में कुछ दलीलें भी पेश की गईं, जिन पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। बता दें कि बलदेव सिंह को अगस्त 2001 में एक विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।