29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अब कभी नहीं बोल पाएगा विपिन, रीलबाज पत्नी ने क्यों अपने ही पति की काटी जीभ और दी जीवनभर की सजा

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के मोदीनगर में पति पत्नी के बीच के विवाद ने इतना बड़ा रूप लिया कि पत्नी ने पति की जीभ ही काट दी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित पति घर आ गया है। जानिए कहां से शुरू हुआ था विवाद?

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 29, 2026

ghaziabad crime news tongue cut case wife arrested and vipin got discharge from hospital

रील बनाने के विवाद में काटी पति की जीभ

Ghaziabad Crime News:गाजियाबाद के मोदीनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पति-पत्नी के बीच शुरू हुए विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि महिला ने अपने ही पति की जीभ को इतनी जोर से काटा कि उसकी जीभ कटकर गिर पड़ी। पीड़ित विपिन मंगलवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया है, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। घर वालों का कहना है कि विपिन अभी भी इस घटना से सदमे में है। वह किसी से मिलना भी नहीं चाह रहा है और कमरे में अकेले ही रहता है। यह मामला इतना गंभीर था कि अब विपिन जिंदगी में कभी बोल नहीं पाएगा।

परिजनों की सारी उम्मीदें खत्म

डॉक्टरों ने बताया कि हॉस्पिटल में उन्होंने विपिन की कटी हुई जीभ को जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने विपिन के परिजनों को साफ कह दिया है कि यह जीभ कैसे भी जुड़ नहीं पाएगी और विपिन कभी बोल नहीं पाएगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई गई तो भी विपिन पहले की तरह बोल नहीं पाएगा। डॉक्टरों की इन बातों से परिवार वालों की विपिन के ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। परिजनों ने कटी हुई जीभ के टुकड़े को फ्रिज में संभाल कर रखा है ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर उसका प्रयोग किया जा सके। परिजनों का कहना है कि जिंदगी भर अब वह कभी विपिन की पत्नी ईशा से कोई संबंध नहीं रखने वाले हैं।

कैसे शुरू हुआ था विवाद?

यह मामला मोदीनगर की संजयपुरी कॉलोनी का है। 19 जनवरी की रात घर में एक छोटा सा झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात बहुत डरावनी हो गई। घरवालों का कहना है कि ईशा हर समय इंस्टाग्राम पर रील बनाने में लगी रहती थी। उस दिन भी वह रील बनाने में व्यस्त थी और इसी के चलते उसने खाना नहीं बनाया था। जब विपिन ड्यूटी से घर आया और खाने के लिए कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और गुस्से में आकर ईशा ने अपने दांतों से विपिन की जीभ काट ली।

जल्दी ही चार्जशीट होगी दाखिल

इस मामले में विपिन की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला ईशा को गिरफ्तार कर लिया था। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि इस केस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। वहीं विपिन ने इशारों में घर वालों को साफ कह दिया है कि वह ईशा से अब कभी बात नहीं करने वाला है।

ये भी पढ़ें

बदले की आग में कमू पहलवान की गोली मारकर की गई थी हत्या, शास्त्री पार्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा
नई दिल्ली
shastri park murder case three accused arrested police reveal reason behind murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

Updated on:

29 Jan 2026 02:10 pm

Published on:

29 Jan 2026 01:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अब कभी नहीं बोल पाएगा विपिन, रीलबाज पत्नी ने क्यों अपने ही पति की काटी जीभ और दी जीवनभर की सजा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, जानिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme Court issues notice to UGC and Centre
नई दिल्ली

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI ने कहा- सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए

Supreme Court puts a stay on the new UGC rule
नई दिल्ली

फोन पर चीखें सुनता रहा भाई, डंबल से पीट-पीटकर…महिला SWAT कमांडो के पति पर भाई ने लगाए गंभीर आरोप

delhi swat commando dies 5 days after assault mohan garden domestic violence case
नई दिल्ली

गुरुग्राम के कई स्कूलों समेत द्वारिका कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी! जांच में अफवाह निकली

Crime
नई दिल्ली

बदले की आग में कमू पहलवान की गोली मारकर की गई थी हत्या, शास्त्री पार्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा

shastri park murder case three accused arrested police reveal reason behind murder
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.