अब कभी नहीं बोल पाएगा विपिन, रीलबाज पत्नी ने क्यों अपने ही पति की काटी जीभ और दी जीवनभर की सजा

डॉक्टरों ने बताया कि हॉस्पिटल में उन्होंने विपिन की कटी हुई जीभ को जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने विपिन के परिजनों को साफ कह दिया है कि यह जीभ कैसे भी जुड़ नहीं पाएगी और विपिन कभी बोल नहीं पाएगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई गई तो भी विपिन पहले की तरह बोल नहीं पाएगा। डॉक्टरों की इन बातों से परिवार वालों की विपिन के ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। परिजनों ने कटी हुई जीभ के टुकड़े को फ्रिज में संभाल कर रखा है ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर उसका प्रयोग किया जा सके। परिजनों का कहना है कि जिंदगी भर अब वह कभी विपिन की पत्नी ईशा से कोई संबंध नहीं रखने वाले हैं।