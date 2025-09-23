अफगानिस्तान से फ्लाइट के पहिए के पास छिपकर दिल्ली पहुंचा 13 साल का बच्चा, मचा हड़कंप

एयरपोर्ट सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही हैं। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ में लड़के ने बताया कि उसने काबुल एयरपोर्ट में किसी तरह सुरक्षा घेरा पार कर लिया और फ्लाइट टेकऑफ से पहले विमान के पिछले हिस्से के सेंट्रल लैंडिंग गियर में जा छिपा। यह हिस्सा बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उड़ान के दौरान वहां का तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन भी बेहद कम होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में इंसान इतनी ऊंचाई और ठंडे तापमान में जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन यह बच्चा किसी तरह दिल्ली तक का दो घंटे का सफर सह गया। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।