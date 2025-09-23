मानसून ने की वापसी! 23-24-25-26-27 सितंबर को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD Alert

ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी जलभराव से बुरी तरह प्रभावित रहीं। पूर्वी रेलवे ने सियालदह दक्षिण खंड और सर्कुलर रेलवे लाइन पर सेवाएं रोक दीं, जबकि हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों की ट्रेनों पर भी असर पड़ा। ब्लू लाइन मेट्रो के महानायक उत्तम कुमार रवींद्र सरोबर खंड में सेवाएं निलंबित करनी पड़ीं। कोलकाता नगर निगम (KMC) के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में हुई। गरिया कामदहारी में 332 मिमी, जोधपुर पार्क में 285 मिमी और कालीघाट में 280 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आगे भी भारी बारिश की संभावना है।