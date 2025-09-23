मानसून ने की वापसी! 23-24-25-26-27 सितंबर को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD Alert

Heavy Rain Alert: सितंबर महीना मानसून की विदाई का समय होता है, लेकिन मानसून देश में अभी भी सक्रिय है। नवरात्रि 2025 के तहत जहां पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मानसून इसमें खलल डाल रहा है। बीते 24 घंटों के अंदर पश्चिम बंगाल में मानसून ने जमकर कहर बरपाया। इसके चलते जहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गईं, वहीं रेल से लेकर सड़क यातायात तक बाधित हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार को भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सोमवार आधी रात से लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया, जिससे यातायात और सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया। पार्क सर्कस, गरियाहाट, बेहाला और कॉलेज स्ट्रीट जैसे इलाकों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया, वहीं ईएम बाईपास और एजेसी बोस रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कई बसें बीच रास्ते में खराब हो गईं। इस बीच बारिश प्रभावित इलाकों में करंट लगने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।
ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी जलभराव से बुरी तरह प्रभावित रहीं। पूर्वी रेलवे ने सियालदह दक्षिण खंड और सर्कुलर रेलवे लाइन पर सेवाएं रोक दीं, जबकि हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों की ट्रेनों पर भी असर पड़ा। ब्लू लाइन मेट्रो के महानायक उत्तम कुमार रवींद्र सरोबर खंड में सेवाएं निलंबित करनी पड़ीं। कोलकाता नगर निगम (KMC) के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में हुई। गरिया कामदहारी में 332 मिमी, जोधपुर पार्क में 285 मिमी और कालीघाट में 280 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आगे भी भारी बारिश की संभावना है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नवरात्रि के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक रुक-रुककर तेज बारिश हो सकती है। बिहार में 25 से 27 सितंबर, झारखंड में 24 से 26 सितंबर, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 24 से 27 सितंबर तथा ओडिशा में 23 से 27 सितंबर तक कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दौरान 30–40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और गरज-चमक के साथ तूफान भी आ सकता है।
IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दरम्यान महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश तबाही मचा सकती है। महाराष्ट्र में अगले सात दिन तक और गुजरात में 23 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कोंकण-गोवा क्षेत्र में 25 से 27 सितंबर के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा। बात अगर पूर्वोत्तर राज्यों की करें तो वहां भी मौसम बिगड़ने के आसार हैं। असम और मेघालय में 24 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 सितंबर तक लगातार बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके चलते 23 से 30 सितंबर तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कहीं-कहीं मेघगर्जन और बौछारें पड़ सकती हैं। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मौसम की बदलती प्रणाली को देखते हुए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ संबंधित अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है।
बात अगर दिल्ली-एनसीआर में मौसम की करें तो IMD ने अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना न के बराबर बताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अब दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। दिल्ली से मानसून की विदाई की सामान्य तारीख 25 सितंबर है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं दे रहीं। दिल्ली में इस बार बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। अकेले सितंबर में औसत से 10 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।