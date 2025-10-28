दिल्ली में ‘क्लाउड सीडिंग’ का ऐतिहासिक ट्रायल सफल, अगले चार घंटे में झूमकर बरसेंगे बादल

यह एक महंगी प्रक्रिया है। इसकी सफलता पूरी तरह से बादलों में नमी के स्तर और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिससे इसकी सफलता दर अनिश्चित बनी रहती है। इसके अलावा इसमे इस्तेमाल होने वाले सिल्वर आयोडाइड जैसे सीडिंग एजेंट आमतौर पर कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, जिसे अधिकांश वैज्ञानिक हानिरहित मानते हैं। हालांकि, इसके दीर्घकालिक पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र (जैसे मिट्टी या जलीय जीवन) पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, जिसके लिए निरंतर शोध आवश्यक है। आलोचकों का तर्क है कि एक क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराने का मतलब है कि उस नमी को दूसरे क्षेत्रों से चुराया जा रहा है, जहां यह प्राकृतिक रूप से बरस सकती थी। इससे पड़ोसी क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है।