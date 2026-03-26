एक हजार बेटियों को CM रेखा गुप्ता ने दी साइकिल, कहा- पढ़ाई में नहीं आएगी कोई बाधा

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कन्या पूजन के मौके पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने बेटियों को सौभाग्य, शक्ति और मातृशक्ति के आशीर्वाद का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गा अष्टमी हमें यह अहसास कराती है कि हर बेटी में आदिशक्ति का उज्ज्वल रूप मौजूद होता है। उनका स्नेह और सम्मान जीवन को पवित्रता और सकारात्मकता से भर देता है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज शालीमार बाग के सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन कर मां स्वरूपा बेटियों को नमन किया। बेटियां ही घर की रोशनी हैं, संस्कारों की धारा हैं और भविष्य की सबसे सुंदर आशा हैं। उनकी मुस्कान में ही ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है।