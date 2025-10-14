दिवाली से पहले रेखा सरकार का डबल गिफ्ट, सीएम बोलीं- अब 25 नहीं मात्र एक हजार में…

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में लाखों अवैध कनेक्शन हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से अधिक है, तो केवल 29 लाख आधिकारिक जल कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि अधिक से अधिक लोग वैध कनेक्शन लेकर नियमित बिल भुगतान की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की लापरवाही से दिल्ली जल बोर्ड को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पहले जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण नए कनेक्शन देना मुश्किल हो गया था। अब सिस्टम को पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है।