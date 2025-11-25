कांग्रेस 15 तो 11 साल रही AAP और बदले में पानी के टैंकर…‌आरोग्य मंदिरों के लोकार्पण पर सीएम रेखा गुप्ता

सीएम रेखा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर फंड का जिक्र करते हैं, लेकिन जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते। सीएम रेखा ने कहा "पहले विधायक कागजों में पांच करोड़ का फंड दिखाते थे, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपनी विधानसभा की समस्याओं की सूची बनाकर हल करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा? अगर सरकार की प्लानिंग सही हो तो पैसा कभी मुद्दा नहीं होगा।" सीएम रेखा ने AAP के मोहल्ला क्लीनिक का जिक्र करते हुए कहा "आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो मोहल्ला क्लीनिक खोले, उसमें जरूरी सुविधाएं कम और एडवरटाइजमेंट ज्यादा था। पूर्व की सरकार उन्हें विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करती थी।" मंगलवार को उन्होंने आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के बाद भविष्य की योजनाओं पर भी बात की।