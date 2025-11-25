Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कांग्रेस 15 तो 11 साल रही AAP और बदले में पानी के टैंकर…‌आरोग्य मंदिरों के लोकार्पण पर सीएम रेखा गुप्ता

CM Rekha Gupta: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 15 और AAP के 11 साल के शासन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 25, 2025

CM Rekha Gupta inaugurated 70 Arogya Mandir in Delhi attacked Congress and AAP

सीएम रेखा ने दिल्ली में 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया।

CM Rekha Gupta: राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शासन व्यवस्‍था को आड़े हाथों लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पर कांग्रेस ने 15 साल राज किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 11 साल शासन किया। इसके बावजूद दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा है। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने जनता के हित में काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग की।

आधी दिल्ली में पानी और सीवर लाइन ही नहीं

मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने शक्ति नगर से राजधानी के 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस और AAP के 26 साल के शासन के बाद भी आधी दिल्ली में पानी और सीवर की लाइन नहीं है। यानी 26 साल तक सत्ता का सुख भोगने वालों ने दिल्ली में कोई विशेष बदलाव नहीं किया। कांग्रेस और AAP के लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद दिल्ली में आज भी पानी के टैंकरों से पेयजल की सप्लाई होती है। देश की राजधानी की ऐसी दशा देखकर हैरानी होती है।

कागजों पर फंड और बुनियादी मुद्दे नदारद

सीएम रेखा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर फंड का जिक्र करते हैं, लेकिन जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते। सीएम रेखा ने कहा "पहले विधायक कागजों में पांच करोड़ का फंड दिखाते थे, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपनी विधानसभा की समस्याओं की सूची बनाकर हल करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा? अगर सरकार की प्लानिंग सही हो तो पैसा कभी मुद्दा नहीं होगा।" सीएम रेखा ने AAP के मोहल्ला क्लीनिक का जिक्र करते हुए कहा "आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो मोहल्ला क्लीनिक खोले, उसमें जरूरी सुविधाएं कम और एडवरटाइजमेंट ज्यादा था। पूर्व की सरकार उन्हें विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करती थी।" मंगलवार को उन्होंने आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के बाद भविष्य की योजनाओं पर भी बात की।

घंटाघर-आजादपुर कॉरिडोर का होगा सौंदर्यीकरण

सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही घंटाघर-आजादपुर कॉरिडोर समेत दिल्ली के कई जरूरी हिस्सों का सौंदर्यीकरण कराएगी। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर की छत को फिर से डिजाइन करने, बेहतर कारपेटिंग, फुटपाथ और पूरे इलाके को नया रूप देने की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली के ऐतिहासिक इलाकों में कॉलोनियों को भी सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। यह काम भी सरकार जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा दिल्ली में खुले आयुष्मान मंदिरों में एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और जरूरी हेल्‍थकेयर सुविधा लोगों को मिलेगी।

विपक्ष को जांच करने की खुली चुनौती

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "हमने दिल्ली में जनता के लिए 1200 आयुष्मान मंदिर स्‍थापित किए हैं। कोई भी हमारे इन केंद्रों में आकर सुविधाओं की जांच कर सकता है। इन केंद्रों पर सुविधाएं देखकर पता चलेगा कि हमारी सरकार कैसे काम करती है।" सीएम ने कहा कि दिल्ली में लोगों को 90 प्रतिशत छूट पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार किया गया है। सीएम रेखा ने यह भरोसा भी दिलाया कि दिल्ली के विकास और सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

लाल किला ब्लास्ट; हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिल्ली तलब, एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी
नई दिल्ली
Red Fort blast Haryana Principal Secretary summoned Delhi with Al Falah University documents

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

25 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कांग्रेस 15 तो 11 साल रही AAP और बदले में पानी के टैंकर…‌आरोग्य मंदिरों के लोकार्पण पर सीएम रेखा गुप्ता

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सास ने थिनर दिया, पति ने डालकर लगा दी आग…चार्जशीट में खुली निक्की हत्याकांड की खौफनाक कहानी

Greater Noida Nikki Bhati murder case Police presented charge sheet in court
नई दिल्ली

केजरीवाल-सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे…दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा फांसीघर विवाद मामला

Delhi Phansi Ghar controversy Delhi High Court Arvind Kejriwal Manish Sisodia not cooperating investigation
नई दिल्ली

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का ध्वज: संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक चेतना का एकीकृत प्रतीक

राजनीति

दिल्ली में खेलते हुए बच्चे पर पिटबुल का हमला, कान काटकर किया अलग, मालिक गिरफ्तार

राष्ट्रीय

दिल्ली में 17 साल बाद जमीन तो 11 साल बाद बदलेंगे मकानों के सर्किल रेट, रेखा सरकार का नया प्लान

Delhi circle rate revision 2025 new category for Lutyens Delhi Rekha Government new plan
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.