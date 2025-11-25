कांग्रेस 15 तो 11 साल रही AAP और बदले में पानी के टैंकर…‌आरोग्य मंदिरों के लोकार्पण पर सीएम रेखा गुप्ता

सीएम रेखा ने दिल्ली में 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया।
CM Rekha Gupta: राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शासन व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पर कांग्रेस ने 15 साल राज किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 11 साल शासन किया। इसके बावजूद दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा है। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने जनता के हित में काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग की।
मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने शक्ति नगर से राजधानी के 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस और AAP के 26 साल के शासन के बाद भी आधी दिल्ली में पानी और सीवर की लाइन नहीं है। यानी 26 साल तक सत्ता का सुख भोगने वालों ने दिल्ली में कोई विशेष बदलाव नहीं किया। कांग्रेस और AAP के लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद दिल्ली में आज भी पानी के टैंकरों से पेयजल की सप्लाई होती है। देश की राजधानी की ऐसी दशा देखकर हैरानी होती है।
सीएम रेखा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर फंड का जिक्र करते हैं, लेकिन जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते। सीएम रेखा ने कहा "पहले विधायक कागजों में पांच करोड़ का फंड दिखाते थे, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपनी विधानसभा की समस्याओं की सूची बनाकर हल करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा? अगर सरकार की प्लानिंग सही हो तो पैसा कभी मुद्दा नहीं होगा।" सीएम रेखा ने AAP के मोहल्ला क्लीनिक का जिक्र करते हुए कहा "आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो मोहल्ला क्लीनिक खोले, उसमें जरूरी सुविधाएं कम और एडवरटाइजमेंट ज्यादा था। पूर्व की सरकार उन्हें विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करती थी।" मंगलवार को उन्होंने आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के बाद भविष्य की योजनाओं पर भी बात की।
सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही घंटाघर-आजादपुर कॉरिडोर समेत दिल्ली के कई जरूरी हिस्सों का सौंदर्यीकरण कराएगी। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर की छत को फिर से डिजाइन करने, बेहतर कारपेटिंग, फुटपाथ और पूरे इलाके को नया रूप देने की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली के ऐतिहासिक इलाकों में कॉलोनियों को भी सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। यह काम भी सरकार जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा दिल्ली में खुले आयुष्मान मंदिरों में एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और जरूरी हेल्थकेयर सुविधा लोगों को मिलेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "हमने दिल्ली में जनता के लिए 1200 आयुष्मान मंदिर स्थापित किए हैं। कोई भी हमारे इन केंद्रों में आकर सुविधाओं की जांच कर सकता है। इन केंद्रों पर सुविधाएं देखकर पता चलेगा कि हमारी सरकार कैसे काम करती है।" सीएम ने कहा कि दिल्ली में लोगों को 90 प्रतिशत छूट पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार किया गया है। सीएम रेखा ने यह भरोसा भी दिलाया कि दिल्ली के विकास और सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
