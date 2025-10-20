सीएम रेखा गुप्ता की दिवाली पर भावुक अपील, त्योहार को बताया ‘अभूतपूर्व’

CM Rekha Gupta
CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समस्त देशवासियों और विशेष रूप से दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष की दिवाली को दिल्ली के लिए 'अभूतपूर्व' बताते हुए, उन्होंने राजधानी के निवासियों से केवल पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' का इस्तेमाल करने और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की भावुक अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बार की दिवाली को खास बनाने वाले दो प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "समस्त देशवासियों एवं दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मेरी कामना है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश सदा उज्जवल रहे।"
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष की दीपावली दिल्ली के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने इसके दो मुख्य कारण बताए: ग्रीन पटाखों के साथ उल्लास: उन्होंने कहा, "जहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' के साथ उल्लास मनाने की अनुमति है, वहीं यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।"
कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव': सीएम ने दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा, "आजादी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव' का आयोजन हुआ। लाखों दीयों की श्रृंखला से जगमगाया कर्तव्य पथ, आस्था और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बना है।" उन्होंने इस दीपोत्सव को 'नए भारत की संकल्प शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक' करार दिया।
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण अपील भी की। उन्होंने कहा कि "दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर राजधानी को प्रदूषण से बचाने में सहयोग करें।" उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को दीये जलाकर, सुंदर रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
दिल्लीवासियों को दिए अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कामना की कि यह पावन पर्व उनके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे। उन्होंने कहा, "आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो। हर दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो।"
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि रोशनी का यह त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश का समापन करते हुए कहा कि "इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है। मां लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्रीराम और माता सीता का आशीष आप सबके जीवन को आलोकित करता रहे।"
