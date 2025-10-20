Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सीएम रेखा गुप्ता की दिवाली पर भावुक अपील, त्योहार को बताया ‘अभूतपूर्व’

CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "समस्त देशवासियों एवं दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।”

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 20, 2025

CM Rekha Gupta

CM Rekha Gupta

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समस्त देशवासियों और विशेष रूप से दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष की दिवाली को दिल्ली के लिए 'अभूतपूर्व' बताते हुए, उन्होंने राजधानी के निवासियों से केवल पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' का इस्तेमाल करने और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की भावुक अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बार की दिवाली को खास बनाने वाले दो प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया है।

'अंधकार से प्रकाश की ओर' का पर्व

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "समस्त देशवासियों एवं दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मेरी कामना है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश सदा उज्जवल रहे।"

इस बार की दिवाली क्यों है खास? सीएम ने बताए दो कारण

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष की दीपावली दिल्ली के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने इसके दो मुख्य कारण बताए: ग्रीन पटाखों के साथ उल्लास: उन्होंने कहा, "जहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' के साथ उल्लास मनाने की अनुमति है, वहीं यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।"

कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव': सीएम ने दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा, "आजादी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव' का आयोजन हुआ। लाखों दीयों की श्रृंखला से जगमगाया कर्तव्य पथ, आस्था और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बना है।" उन्होंने इस दीपोत्सव को 'नए भारत की संकल्प शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक' करार दिया।

केवल ग्रीन पटाखे जलाएं: प्रदूषण से बचाने की अपील

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण अपील भी की। उन्होंने कहा कि "दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर राजधानी को प्रदूषण से बचाने में सहयोग करें।" उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को दीये जलाकर, सुंदर रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

शांति और सद्भाव के माहौल में मनाएं त्योहार

दिल्लीवासियों को दिए अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कामना की कि यह पावन पर्व उनके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे। उन्होंने कहा, "आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो। हर दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो।"

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि रोशनी का यह त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश का समापन करते हुए कहा कि "इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है। मां लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्रीराम और माता सीता का आशीष आप सबके जीवन को आलोकित करता रहे।"

ये भी पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CRPF जवान की बर्खास्तगी रद, दो शादियों पर विवाद का मामला
नई दिल्ली
Delhi High Court gives verdict in dispute over CRPF jawan 2 marriages quashes dismissal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Diwali 2025

politics

Rekha Gupta

Published on:

20 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सीएम रेखा गुप्ता की दिवाली पर भावुक अपील, त्योहार को बताया ‘अभूतपूर्व’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शालिनी के पेट में किसका बच्चा? आशिक और पति में तनातनी की भेंट चढ़ गई तीन जिंदगियां

Delhi Triple Murder Case Shalini Ashu Murder Case Love Triangle Live-in Relationship Illicit Affair
नई दिल्ली

होटल में आधी रात हंगामा, चार विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत मालिक-मैनेजर गिरफ्तार

Gurugram Police Action Four foreigners and woman arrested hotel at midnight with owner and manager
नई दिल्ली

दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

Indigo Flight
राष्ट्रीय

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

राष्ट्रीय

हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.