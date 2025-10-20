सीएम रेखा गुप्ता की दिवाली पर भावुक अपील, त्योहार को बताया ‘अभूतपूर्व’

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समस्त देशवासियों और विशेष रूप से दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष की दिवाली को दिल्ली के लिए 'अभूतपूर्व' बताते हुए, उन्होंने राजधानी के निवासियों से केवल पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' का इस्तेमाल करने और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की भावुक अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बार की दिवाली को खास बनाने वाले दो प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया है।