मैंने नेहरू को भी देखा है, रेखा गुप्ता से ज्यादा…जनसुनवाई में पहुंचे 94 साल के बुजुर्ग ने सीएम को बताई व्यथा

सरिता विहार से पहुंचे सुमित कुमार शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। सुमित ने बताया कि वे लंबे समय से बेरोजगार हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका जीवन काफी कठिनाई में गुजर रहा है। सुमित का मानना है कि दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर बेहद सीमित होते हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने कहा "मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मेरी तमाम जरूरतें पूरी हो जातीं और मुझे किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मेरी मदद की जाएगी। मुझे भरोसा है कि सरकार मुझे नौकरी उपलब्ध कराएगी।" उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा।