नई दिल्ली

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बदलेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष

-संगठन सृजन अभियान -पार्टी ने तीनों राज्यों में लगाया वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Sep 24, 2025

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जिलाध्यक्षों के बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह पर्यवेक्षक प्रदेशों में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर अपने सुझाव और सिफारिश आलाकमान को सौंपेंगे।

दरअसल, कांग्रेस ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब तीन राज्यों में यही प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राजस्थान में 30, तेलंगाना में 22 और छत्तीसगढ़ में 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षकों में सांसद सप्तगिरि उल्का, सीपी जोशी, शक्ति सिंह गोहिल, पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू, उमंग सिंघार, हिबी हिडेन, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, विवेक बंसल, वियय इंद्र सिंघला, लाल जी देसाई, हिना कांवरे समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि जिला स्तर पर कांग्रेस अध्यक्षों का चयन पूरी पारदर्शिता और संगठनात्मक संतुलन के साथ किया जाएगा।

Published on:

24 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बदलेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष

