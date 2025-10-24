Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में कांग्रेस नेता से खाली कराया सरकारी बंगला, कई बार नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

Congress leader Udit Raj: डॉ. उदित राज 2014 से 2019 तक उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रहे। सांसद रहते हुए उन्हें यह बंगला सरकारी आवंटन के तहत मिला था।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 24, 2025

Congress leader Udit Raj forced vacant government bungalow in Delhi after multiple notices

दिल्ली में संपदा निदेशालय ने कांग्रेस नेता से खाली कराया सरकारी बंगला।

Congress leader Udit Raj: दिल्ली में सरकारी बंगलों पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ सरकार के चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज का लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास आखिरकार संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने खाली करा लिया। यह कार्रवाई तब हुई जब कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने तय समय सीमा में बंगला खाली नहीं किया था।

कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कब्जा

डॉ. उदित राज 2014 से 2019 तक उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रहे। सांसद रहते हुए उन्हें यह बंगला सरकारी आवंटन के तहत मिला था। नियमों के अनुसार, सांसद या मंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के एक महीने के भीतर उन्हें आवास खाली करना अनिवार्य होता है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनका आवास पर अधिकार समाप्त हो गया था। इसके बावजूद, उदित राज ने इसे खाली नहीं किया और कई बार अतिरिक्त समय की मांग की थी।

संपदा निदेशालय ने की कार्रवाई

काफी समय तक चेतावनी और नोटिस भेजे जाने के बाद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले संपदा निदेशालय ने कार्रवाई का फैसला लिया। ‘अनाधिकृत कब्जा हटाने अधिनियम’ के तहत शुक्रवार सुबह बेदखली की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों की एक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बंगले का कब्जा अपने हाथ में ले लिया। इस दौरान आवास में मौजूद सामान को बाहर निकाला गया और संपत्ति को सील कर दिया गया।

कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा?

कार्रवाई के दौरान डॉ. उदित राज ने विरोध जताया और कहा कि इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को अदालत में होनी है। उन्होंने पुलिस से हस्तक्षेप की अपील भी की, लेकिन पुलिस ने सरकारी आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई को नहीं रोका। उदित राज ने इस पूरी प्रक्रिया को “राजनीतिक द्वेष से प्रेरित” बताया और कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।

सरकार का रुख और बड़ा संदेश

वहीं, संपदा निदेशालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुरूप और नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके अनुसार, सभी पूर्व सांसदों और अधिकारियों को आवास खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। कई पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा लुटियंस दिल्ली में बंगलों पर वर्षों से कब्जा बनाए रखने की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने हाल के महीनों में एक सख्त अभियान शुरू किया है।

सरकार की सख्त नीति का उदाहरण बनी कार्रवाई

इस कार्रवाई को सरकार की सख्त नीति का उदाहरण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा जनता के पैसे और संसाधनों का दुरुपयोग है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संपदा निदेशालय ने संकेत दिया है कि ऐसे अन्य मामलों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी आवास पर कब्जा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर चाहे वो पूर्व सांसद हों या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, कार्रवाई सब पर होगी। उदित राज का बंगला खाली कराए जाने के बाद अब यह आवास पात्र व्यक्ति को दोबारा आवंटित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई
नई दिल्ली
I love Mohammad posters in JNU student union elections overnight removed in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Delhi News

political news

politics

Updated on:

24 Oct 2025 04:17 pm

Published on:

24 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में कांग्रेस नेता से खाली कराया सरकारी बंगला, कई बार नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

किरायेदारी विवाद में रेंट कंट्रोलर का आदेश निरस्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला

Delhi High Court quashed order Rent Controller in tenancy dispute Decision in landlord favour
नई दिल्ली

‘दोस्ती बलात्कार का लाइसेंस नहीं’, दिल्ली HC ने पोक्सो मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

राष्ट्रीय

छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई

I love Mohammad posters in JNU student union elections overnight removed in Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

ISIS-inspired terror module Terrorist arrested in Delhi Bomb blast plan foiled in Delhi-NCR
नई दिल्ली

दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, जानें क्या होंगे नियम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.