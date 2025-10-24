Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई

JNU Student Union Elections: दिल्ली के जेएनयू में छात्रसंघ चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी बीच जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी ने 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगा दिए। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पोस्टरों को रातोंरात हटवा दिया।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 24, 2025

I love Mohammad posters in JNU student union elections overnight removed in Delhi

जेएनयू में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए गए। (प्रतीकात्मक फोटो)

JNU Student Union Elections: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विवाद के बाद 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों का असर अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। छात्रसंघ चुनाव की घोषणा से ठीक पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में कई स्थानों पर दीवारों पर पोस्टर और पेंट से लिखे हुए नारे देखे गए। हालांकि किसी भी विवाद से बचने के लिए इन्हें सुबह होने से पहले ही हटा दिया गया। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पोस्टर लगाने वाले और नारे लिखने वालों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टरों और नारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थीं। मिली जानकारी के अनुसार, पोस्टर और नारे मुख्यतः एक होस्टल और ओपन थिएटर के पास लगे थे, जबकि एक पोस्टर यूनिवर्सिटी की इमारत के समीप साइनबोर्ड पर चिपकाया गया था।

देश में पोस्टरों और नारों को लेकर तनाव की स्थिति

देश के कई हिस्सों में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों और नारों को लेकर पहले ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी के कानपुर में पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था, वहीं उत्तराखंड में इससे जुड़ी हिंसा की घटनाएँ भी सामने आई थीं। इस विवाद ने धीरे-धीरे एक व्यापक मुहिम का रूप ले लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग जहां पोस्टर लगाने लगे, वहीं कुछ जगह हिंदू समुदाय ने जवाबी स्वरूप में 'आई लव महादेव' पोस्टर लगाने शुरू कर दिए।

जेएनयू प्रशासन ने कहा कि पोस्टरों और नारों को तुरंत हटाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि कैंपस में कोई अव्यवस्था या हिंसा न फैले। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब नवंबर के पहले सप्ताह में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होने हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि कुछ तत्व कैंपस में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

जांच में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन

एबीवीपी से जुड़े और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष वैभव मीणा ने HT से कहा "ऐसे नारे विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं लिखे जाने चाहिए। देश के कई हिस्सों में इसको लेकर हिंसा हो चुकी है। धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान है, लेकिन यदि यह सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है तो इसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम विश्वविद्यालय के अंदर तो बिल्कुल नहीं।" यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा दल अब पोस्टरों और नारों के पीछे के मकसद की जांच में जुटे हुए हैं और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।

जेएनयू में क्या है छात्रसंघ चुनाव का शेड्यूल?

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी, जब अनंतिम मतदाता सूची सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी और उसमें संशोधन किया जा सकेगा। नॉमिनेशन 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे, जबकि उम्मीदवार 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वैध नामांकनों की सूची 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी और उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक घोषित होगी, जिसके बाद प्रचार के लिए स्थान आवंटन और प्रेस वार्ता रात 8 बजे होगी। मतदान 4 नवंबर को दो फेज में होगा। पहला फेज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा फेज़ दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

बिहार के चार कुख्यात बदमाशों के एनकाउंटर के बाद AATS की बड़ी कार्रवाई, ठक-ठक गैंग की कहानी खत्म!
नई दिल्ली
Delhi AATS arrests Thak-Thak gang leader Deepak Ranjan Pathak Sigma & Company Encounter in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

जेएनयू विवाद

politics

Published on:

24 Oct 2025 01:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

किरायेदारी विवाद में रेंट कंट्रोलर का आदेश निरस्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला

Delhi High Court quashed order Rent Controller in tenancy dispute Decision in landlord favour
नई दिल्ली

प्यार में बने शारीरिक संबंध…दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान ने मचाई सनसनी, रेप का आरोपी बरी

राष्ट्रीय

दिल्ली-एनसीआर में बम विस्फोट की योजना फेल, ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

ISIS-inspired terror module Terrorist arrested in Delhi Bomb blast plan foiled in Delhi-NCR
नई दिल्ली

दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, जानें क्या होंगे नियम

राष्ट्रीय

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का ऐलान, 4 नवंबर को मतदान और छह को आएंगे परिणाम, जानें डिटेल

JNU student union elections announced After DU 4 November voting and results declared on 6 November
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.