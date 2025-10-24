छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी, जब अनंतिम मतदाता सूची सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी और उसमें संशोधन किया जा सकेगा। नॉमिनेशन 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे, जबकि उम्मीदवार 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वैध नामांकनों की सूची 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी और उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक घोषित होगी, जिसके बाद प्रचार के लिए स्थान आवंटन और प्रेस वार्ता रात 8 बजे होगी। मतदान 4 नवंबर को दो फेज में होगा। पहला फेज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा फेज़ दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।