छात्रसंघ चुनाव से पहले जेएनयू में लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर, रातोंरात हुई सफाई

जेएनयू में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए गए। (प्रतीकात्मक फोटो)
JNU Student Union Elections: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विवाद के बाद 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों का असर अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। छात्रसंघ चुनाव की घोषणा से ठीक पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में कई स्थानों पर दीवारों पर पोस्टर और पेंट से लिखे हुए नारे देखे गए। हालांकि किसी भी विवाद से बचने के लिए इन्हें सुबह होने से पहले ही हटा दिया गया। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पोस्टर लगाने वाले और नारे लिखने वालों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टरों और नारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थीं। मिली जानकारी के अनुसार, पोस्टर और नारे मुख्यतः एक होस्टल और ओपन थिएटर के पास लगे थे, जबकि एक पोस्टर यूनिवर्सिटी की इमारत के समीप साइनबोर्ड पर चिपकाया गया था।
देश के कई हिस्सों में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों और नारों को लेकर पहले ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी के कानपुर में पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था, वहीं उत्तराखंड में इससे जुड़ी हिंसा की घटनाएँ भी सामने आई थीं। इस विवाद ने धीरे-धीरे एक व्यापक मुहिम का रूप ले लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग जहां पोस्टर लगाने लगे, वहीं कुछ जगह हिंदू समुदाय ने जवाबी स्वरूप में 'आई लव महादेव' पोस्टर लगाने शुरू कर दिए।
जेएनयू प्रशासन ने कहा कि पोस्टरों और नारों को तुरंत हटाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि कैंपस में कोई अव्यवस्था या हिंसा न फैले। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब नवंबर के पहले सप्ताह में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होने हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि कुछ तत्व कैंपस में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
एबीवीपी से जुड़े और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष वैभव मीणा ने HT से कहा "ऐसे नारे विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं लिखे जाने चाहिए। देश के कई हिस्सों में इसको लेकर हिंसा हो चुकी है। धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान है, लेकिन यदि यह सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है तो इसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम विश्वविद्यालय के अंदर तो बिल्कुल नहीं।" यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा दल अब पोस्टरों और नारों के पीछे के मकसद की जांच में जुटे हुए हैं और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी, जब अनंतिम मतदाता सूची सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी और उसमें संशोधन किया जा सकेगा। नॉमिनेशन 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे, जबकि उम्मीदवार 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वैध नामांकनों की सूची 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी और उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक घोषित होगी, जिसके बाद प्रचार के लिए स्थान आवंटन और प्रेस वार्ता रात 8 बजे होगी। मतदान 4 नवंबर को दो फेज में होगा। पहला फेज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा फेज़ दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
