16 मिनट में शादी पूरी…फेरों के बाद नहीं मिला सिंदूर तो दुल्हन पक्ष के फूले हाथ-पांव, काम आया दूल्हे का आइडिया

दिल्ली में शादी समारोह के दौरान सिंदूर लाना भूला दूल्हा।
Delhi Wedding: शादी समारोह की आएदिन ऐसी खबरें और कहानियां सामने आती हैं, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही एक मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आया, जहां फेरों के बाद दुल्हन की मांग में भरने के लिए दूल्हे को सिंदूर ही नहीं मिला। फिर तो दोनों पक्षों में अफरातफरी का माहौल बन गया। काफी देर बाद पता चला कि दोनों पक्षों में से कोई भी सिंदूर लेकर आया ही नहीं है। ऐसे में रस्म को रोकना पड़ा। इसपर दूल्हा और दुल्हन दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी शादी की आधी से ज्यादा रस्में पूरी हो चुकी थीं। ऐसे में दूल्हे का एक आइडिया काम कर गया और मात्र 16 मिनट में शादी संपन्न हो गई।
शादी समारोह में हुआ यह पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक मैरिज हॉल का है, जहां दूल्हा ऋषि और दुल्हन पूजा की शादी पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हो रही थी। दोनों पक्षों की ओर से महीनों इस समारोह की तैयारियां की गई थीं। रिश्तेदारों से मैरिज हाल खचाखच भरा था। एक तरफ गीत गाए जा रहे थे और दूसरी तरफ दूल्हा-दुल्हन की शादी की रस्में पूरी हो रही थीं। इसी बीच जैसे ही सिंदूर दान की बारी आई, तभी किसी ने ध्यान दिलाया कि सिंदूर तो है ही नहीं। यह सुनते ही कुछ पल के लिए मंडप में सन्नाटा छा गया।
दरअसल, शादी-विवाह के लिए तैयारियों के समय कई छोटी-छोटी चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कपड़े, गहनों समेत रस्मों का सामान पहले से ही तय होता है। इसे मानवीय भूल ही कहेंगे कि सारी तैयारियों के बीच ऋषि और पूजा से एक छोटी-सी गलती हो गई। जब सिंदूरदान की बारी आई तो यह गलती पकड़ में आई। इस दौरान दुल्हन पूजा ने दूल्हा ऋषि से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा "हम सिंदूर लाए ही नहीं।" यह सुनकर पहले तो परिवार के लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर माहौल हल्का हो गया और सब हंसने लगे।
शादी की रस्मों के बीच जब बाराती और घराती सिंदूर खोजने में जुटे थे। इसी बीच दूल्हे ने अपना मोबाइल मांगा और ब्लिंकिट से सिंदूर ऑर्डर कर दिया। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पास की दुकान से सिंदूर मंगवा लिया जाए, लेकिन रात का समय और जल्दबाजी के चलते यह आसान नहीं लग रहा था। दूसरी ओर, ब्लिंकिट ऐप पर सिंदूर डिलीवरी का समय सिर्फ 16 मिनट दिख रहा था। मंडप में बैठे दूल्हा-दुल्हन शांत और मुस्कुराते हुए सिंदूर का इंतजार कर रहे थे। मेहमानों ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह भी इस अनोखी स्थिति का मजा लेने लगे। इसी बीच ब्लिंकिट का डिलीवरी मैन सिंदूर लेकर पहुंच गया। इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया और शादी की रस्म पूरी हुई।
इस पूरे वाकये का वीडियो शादी में मौजूद किसी मेहमान ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसे बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और मजेदार कमेंट्स किए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि “ब्लिंकिट ने शादी बचा ली,” तो कुछ ने मजाक में कहा कि “अब शादी की लिस्ट में ब्लिंकिट भी जरूरी है।” यह घटना दिखाती है कि आज के दौर में तकनीक और क्विक डिलीवरी सेवाएं हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। एक छोटी-सी भूल कैसे एक यादगार और खुशगवार पल में बदल गई, यह कहानी लंबे समय तक लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर करती रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग