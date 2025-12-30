16 मिनट में शादी पूरी…फेरों के बाद नहीं मिला सिंदूर तो दुल्हन पक्ष के फूले हाथ-पांव, काम आया दूल्हे का आइडिया

शादी की रस्मों के बीच जब बाराती और घराती सिंदूर खोजने में जुटे थे। इसी बीच दूल्हे ने अपना मोबाइल मांगा और ब्लिंकिट से सिंदूर ऑर्डर कर दिया। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पास की दुकान से सिंदूर मंगवा लिया जाए, लेकिन रात का समय और जल्दबाजी के चलते यह आसान नहीं लग रहा था। दूसरी ओर, ब्लिंकिट ऐप पर सिंदूर डिलीवरी का समय सिर्फ 16 मिनट दिख रहा था। मंडप में बैठे दूल्हा-दुल्हन शांत और मुस्कुराते हुए सिंदूर का इंतजार कर रहे थे। मेहमानों ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह भी इस अनोखी स्थिति का मजा लेने लगे। इसी बीच ब्लिंकिट का डिलीवरी मैन सिंदूर लेकर पहुंच गया। इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया और शादी की रस्म पूरी हुई।