जज साहब! 9 हजार वेतन में से कैसे दूं 30 हजार? HC पहुंचे पति ने बताई पत्नी की कमाई तो भी मिला झटका

यह मामला दंपति से जुड़ा है, जिसकी शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद उनके दो बेटियां और एक बेटा है। पत्नी ने आरोप लगाया कि उससे दहेज मांगा गया और मानसिक और आर्थिक रूप से गलत व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने घरेलू हिंसा कानून के तहत अदालत में शिकायत दर्ज कराई। बाद में इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर 2023 को महिला अदालत में हुई, जिसमें पति को आदेश दिया गया कि वह अपने तीनों बच्चों के लिए हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे भत्ते के लिए दे। इस फैसले के चुनौती देने के लिए पति ने सेशन कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी पति को निराशा दी मिली। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए।