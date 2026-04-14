14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

फिल्म ‘धुरंधर’ का कमाल: दिल्ली में फिर बढ़ा ‘दूध सोडा’ का क्रेज, जानें क्या है इसकी खासियत?

Doodh Soda Delh: फिल्म 'धुरंधर' की सफलता ने दिल्ली में 'दूध सोडा' के पुराने क्रेज को फिर से जिंदा कर दिया है। जानें मुखर्जी नगर और नांगिया पार्क की उन दुकानों के बारे में जो 1955 से परोस रही हैं यह देसी ड्रिंक।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 14, 2026

AI जनरेटेड फोटो

New Delhi: फिल्मों का असर केवल कुछ घंटे या कुछ दिनों तक नहीं रहता है कि बल्कि, हमारे खान-पान की आदतों को भी बदल देता है। दरअसल, हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' फिल्म सिनेमाघरों में तो धमाल मचा ही रही है इसके साथ ही उत्तर भारत के एक पुराने और पारंपरिक ड्रिंक 'दूध सोडा' को एक बार फिर से ट्रेंड में ला दिया है। फिल्म में गौरव गेरा के किरदार मोहम्मद आलम का डायलॉग 'डार्लिंग, डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा। पीलो पीलो, आलम सोडा' , इतना मशहूर हुआ कि लोगों में इस पेय को लेकर पुरानी यादें और जिज्ञासा ताजा हो गई है।

आपको बता दें कि दूध सोडा मुख्य रूप से ठंडे दूध और कार्बोनेटेड सोडा का मिश्रण है। इसमें चीनी और बर्फ मिलाई जाती है, और स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर गुलाब (Rose) या अन्य सिरप का उपयोग किया जाता है। उत्तर भारत की तपती गर्मियों में यह एक हल्का, झागदार और ताजगी देने वाला ड्रिंक माना जाता है।

दिल्ली की इन पुरानी दुकानों पर उमड़ी भीड़

दिल्ली में दशकों पुराने दो ऐसे ठिकाने हैं जो 1950 और 60 के दशक से दूध सोडा परोस रहे हैं। फिल्म की लोकप्रियता के कारण अब यहां ग्राहकों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है-

  1. डेरावाल (Derawal), मुखर्जी नगरअरुण मदान द्वारा संचालित यह दुकान 1969 से चल रही है। इसकी शुरुआत मदान के दादाजी ने की थी, जो पाकिस्तान से इस परंपरा को भारत लाए थे। यहां रोज, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच और चॉकलेट जैसे 10 अलग-अलग फ्लेवर मिलते हैं। यहां की मैनुअल सोडा मशीन से तैयार 400 मिली दूध सोडा (कीमत ₹80) आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
  2. केपीएच रिफ्रेशमेंट पॉइंट, नांगिया पार्क

1955 में स्थापित यह दुकान रोशनलाल बुधिराजा द्वारा शुरू की गई थी। अब इसे उनके बेटे वीरेंद्र बुधिराजा संभाल रहे हैं। यहां रोज, पाइनएप्पल और कोल्ड कॉफी जैसे फ्लेवर मिलते हैं। वीरेंद्र का कहना है कि फिल्म के बाद मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। उनका मानना है कि फिल्म ने लोगों की 'याददाश्त ताजा' कर दी है। यहां की खासियत यह है कि आप बोतलबंद दूध सोडा भी खरीद सकते हैं।

फिल्म ने कैसे बदली तस्वीर?

फिल्म 'धुरंधर' में मोहम्मद आलम का किरदार लयारी (पाकिस्तान) में एक जूस की दुकान चलाता है। उनके द्वारा बोला गया कोड मैसेज न केवल कहानी का अहम हिस्सा बना, बल्कि इसने युवाओं के बीच दूध सोडा को एक 'कूल' ड्रिंक के रूप में स्थापित कर दिया। जो लोग पहले कभी इस ड्रिंक के बारे में नहीं जानते थे, वे भी अब दिल्ली की इन ऐतिहासिक गलियों में इसकी तलाश में पहुंच रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

14 Apr 2026 01:42 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फिल्म ‘धुरंधर’ का कमाल: दिल्ली में फिर बढ़ा ‘दूध सोडा’ का क्रेज, जानें क्या है इसकी खासियत?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली से देहरादून अब सिर्फ 2.5 घंटे में! छह लेन वाले एक्सप्रेसवे पर भरें फर्राटा, जानें नया रूट और खासियतें

Delhi Dehradun Expressway details
नई दिल्ली

उत्तम नगर हत्याकांड: आरोपी के घर पर MCD ने चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मामले में आया नया मोड़

uttam nagar murder case delhi bulldozer action controversy explained
नई दिल्ली

बंगले में न कोई CM टिका न ही मंत्री, दिल्ली का वो बंगला जहां रहने से डरते थे सभी मुख्यमंत्री, अब नवीनीकरण की तैयारी में जुटा विभाग

delhi 33 shamnath marg haunted bungalow renovation news
नई दिल्ली

मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्धाटन

Pm Modi
नई दिल्ली

बुलेट ट्रेन से पहले ट्रैक पर उतरेगी सेमी हाई स्पीड रेल

Semi-high-speed train
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.