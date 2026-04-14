फिल्म ‘धुरंधर’ का कमाल: दिल्ली में फिर बढ़ा ‘दूध सोडा’ का क्रेज, जानें क्या है इसकी खासियत?

New Delhi: फिल्मों का असर केवल कुछ घंटे या कुछ दिनों तक नहीं रहता है कि बल्कि, हमारे खान-पान की आदतों को भी बदल देता है। दरअसल, हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' फिल्म सिनेमाघरों में तो धमाल मचा ही रही है इसके साथ ही उत्तर भारत के एक पुराने और पारंपरिक ड्रिंक 'दूध सोडा' को एक बार फिर से ट्रेंड में ला दिया है। फिल्म में गौरव गेरा के किरदार मोहम्मद आलम का डायलॉग 'डार्लिंग, डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा। पीलो पीलो, आलम सोडा' , इतना मशहूर हुआ कि लोगों में इस पेय को लेकर पुरानी यादें और जिज्ञासा ताजा हो गई है।