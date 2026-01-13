17 वर्षीय किशोर की अपहरण के बाद हत्या! 15 वर्षीय किशोरी निकली मास्टरमाइंड



Crime सोशल मीडिया के जरिए रचे गए फर्जी प्रेम जाल ने एक 17 वर्षीय किशोर की जान ले ली। किशोर के लापता होने की जांच में सामने आया है कि कुछ युवकों से हुए विवाद के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई और शव को जमीन में दफना दिया गया। इस सनसनीखेज मामले में पुणे सिटी पुलिस अब तक पांच लड़कों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीन नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। इसी मामले में पुलिस ने 15 वर्षीय एक किशोरी को भी पकड़ा है। आरोप है कि अपहरण और हत्या के इस मामले की इस 9वी आरोपी ने ही फर्जी इंस्टाग्राम एकाउंट बनाकर किशोर को अपने कथित प्रेम जाल में फंसाया और उस स्थान पर बुलाया जहां अपहरण के बाद इसकी हत्या कर दी गई।