दिल्ली में खौफनाक वारदात; एक युवक ने 20 साल की युवती समेत तीन महिलाओं पर किया हमला, एक की मौत

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका नुसरत की उम्र 39 साल थी और वह उसी इलाके में रहती थी। हमले में घायल हुईं अकबरी (42) और सानिया (20) का अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत अभी स्थिर है लेकिन खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या और हमले के पीछे की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है।