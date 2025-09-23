Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में खौफनाक वारदात; एक युवक ने 20 साल की युवती समेत तीन महिलाओं पर किया हमला, एक की मौत

Crime: दिल्ली में दिनदहाड़े इस तरह की वारदात ने महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनदहाड़े घटना से आसपास तनाव का माहौल है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 23, 2025

Crime Woman murder girl also stabbed accused arrested in Delhi
दिल्ली में एक युवक ने तीन महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime: दिल्ली के ख्याला इलाके में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक घर में 49 साल के व्यक्ति ने 20 साल की युवती समेत तीन महिलाओं पर बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 39 साल की महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि 20 साल की युवती और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमले के आरोपी 49 साल के इस्तेखार अहमद उर्फ बब्बू को परिवारवालों की मदद से पकड़कर हिरासत में ले लिया है।

मंगलवार सुबह घटना कैसे घटी?

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8 बजकर 5 मिनट पर ख्याला के जेजे कॉलोनी स्थित एक घर से हत्या और हमले की सूचना पीसीआर के जरिए मिली। तुरंत स्थानीय पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। बकौल पुलिस जब टीम मौके पर पहुंची तो घर की दूसरी मंजिल पर 39 साल की महिला नुसरत खून से लथपथ पड़ी मिली। जांच के दौरान पता चला कि नुसरत पर चाकू से हमला किया गया है। इसके अलावा उसी घर में मौजूद 42 साल की अकबरी और 20 साल की सानिया भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गईं। सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया पूरा घटनाक्रम

इस मामले में पुलिस को सूचना देने वाले 19 साल के उस्मान ने बताया कि आरोपी इस्तेखार अहमद उर्फ बब्बू ने अचानक घर में घुसकर महिलाओं पर चाकू से हमला बोल दिया। उस्मान ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी ने पहले नुसरत पर कई वार किए और फिर युवती समेत दूसरी महिला पर भी हमला बोल दिया। इस दौरान मची चीख-पुकार सुनकर घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस को मामले की सूचना दी।

युवती और महिला की हालत स्थिर

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतका नुसरत की उम्र 39 साल थी और वह उसी इलाके में रहती थी। हमले में घायल हुईं अकबरी (42) और सानिया (20) का अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत अभी स्थिर है लेकिन खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या और हमले के पीछे की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है।

इलाके में फैली दहशत

इस वारदात के बाद जेजे कॉलोनी और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह-सुबह हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर घर को घेराबंदी में लेकर साक्ष्य इकट्ठे किए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि घटना के पीछे का कारण पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है।

crime news

Delhi News

murder news

23 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में खौफनाक वारदात; एक युवक ने 20 साल की युवती समेत तीन महिलाओं पर किया हमला, एक की मौत

