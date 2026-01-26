लड़कियों की दोस्ती नेक्स्ट लेवल…डेटिंग ऐप के CEO 35 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला से हुए इम्प्रेस, फ्लाइट का किस्सा किया शेयर

Dating app CEO: गुड़गांव के एक डेटिंग ऐप के सीईओ के साथ फ्लाइट में 35 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसी घटना घटी कि वह लड़कियों की दोस्ती का मिसाल देने लगे। दरअसल, फ्लाइट में सफर के दौरान एक बिजनेस क्लास की महिला आई और इकोनॉमी सीट पर बदलने का अनुरोध किया क्योंकि उसे फ्लाइट में अपने दोस्त के साथ सफर करना था। इसके बाद फ्लाइट में अचानक उनको इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिल गया, जिसके बाद इस घटना की कहानी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।
आपको बता दें कि डेटिंग ऐप के को-फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह ने सिंगापुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली थी। उड़ान के दौरान उन्हें अचानक इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिला, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। पोस्ट के मुताबिक, उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद एक महिला यात्री उनके पास आई और बेहद शालीन तरीके से सीट बदलने का अनुरोध किया। उसने बताया कि उसकी दोस्त जसवीर के बगल वाली सीट पर इकॉनमी क्लास में बैठी थी और वह उसके साथ बैठना चाहती थी। पहले तो यह एक सामान्य सीट बदलने का मामला लगा, लेकिन बाद में पता चला कि उस महिला की असली सीट बिजनेस क्लास में थी। इस तरह जसवीर को अचानक बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिल गया, जहां उन्हें ज्यादा आराम, बड़ी सीटें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रा करने का मौका मिला।
इकोनॉमी और बिजनेस क्लास की टिकट में पैसों का काफी ज्यादा अंतर होता है, वहीं बिजनेस क्लास में आराम और सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं। ऐसे में अगर कोई दोस्ती के लिए अपनी महंगी और आरामदायक सीट छोड़ दे, तो यह वाकई दिलचस्प बात है। 35 हजार फीट की ऊंचाई पर दोस्ती के लिए किया गया यह त्याग देखकर CEO काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक्स पर कैप्शन में लिखा, “लड़कियों की दोस्ती वाकई नेक्स्ट लेवल होती है!
