लड़कियों की दोस्ती नेक्स्ट लेवल…डेटिंग ऐप के CEO 35 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला से हुए इम्प्रेस, फ्लाइट का किस्सा किया शेयर

आपको बता दें कि डेटिंग ऐप के को-फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह ने सिंगापुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली थी। उड़ान के दौरान उन्हें अचानक इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिला, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। पोस्ट के मुताबिक, उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद एक महिला यात्री उनके पास आई और बेहद शालीन तरीके से सीट बदलने का अनुरोध किया। उसने बताया कि उसकी दोस्त जसवीर के बगल वाली सीट पर इकॉनमी क्लास में बैठी थी और वह उसके साथ बैठना चाहती थी। पहले तो यह एक सामान्य सीट बदलने का मामला लगा, लेकिन बाद में पता चला कि उस महिला की असली सीट बिजनेस क्लास में थी। इस तरह जसवीर को अचानक बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिल गया, जहां उन्हें ज्यादा आराम, बड़ी सीटें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रा करने का मौका मिला।