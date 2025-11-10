दिल्ली में ‘आंकड़ों पर जंग’ शुरू, पक्ष और विपक्ष में वार-पलटवार, प्रदूषण पर मचा बवाल

Delhi Air Pollution: दिल्ली और उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण कम करने की जगह एयर क्वालिटी डेटा में हेरफेर कर रही है। भारद्वाज ने दावा किया कि जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, सरकार एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों को बंद कर देती है या उनके आसपास आर्टिफिशियल स्प्रे करवाया जाता है। ताकि रीडिंग कम दिखे। उन्होंने कहा "सरकार का इरादा प्रदूषण घटाना नहीं, बल्कि उसके आंकड़े घटाना है। लोगों में खासकर पढ़े-लिखे तबके में गुस्सा इसलिए है क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उनसे सच्चाई छिपाई जा रही है। बड़े-बड़े संस्थान इस हेरफेर में शामिल हैं और यह धोखाधड़ी खुलेआम की जा रही है।"