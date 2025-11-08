नए शेड्यूल के अनुसार, दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली नगर निगम (MCD) के दफ्तरों का नया समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। यह बदलाव फिलहाल अस्थायी है, लेकिन सरकार का कहना है कि यदि इसके अच्छे परिणाम दिखे तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अभी तक दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक चलते थे, जबकि एमसीडी ऑफिसों का समय 9:00 से 5:30 बजे तक था। दोनों विभागों के समय में केवल 30 मिनट का अंतर होने की वजह से सुबह और शाम दोनों वक्त सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता था।