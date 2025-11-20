Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में गंभीर हो गई हवा, प्रदूषण ने मचाया कोहराम, चौंका रहा 20 नवंबर का आंकड़ा

Delhi Air Quality Index: दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI बढ़कर 400 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 20, 2025

Delhi Air Quality Index Delhi AQI today 20 November 2025 Delhi Pollution severe level

दिल्ली में प्रदूषण से मचा हाहाकार।

Delhi Air Quality Index: मौसम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब होने की आशंका है। अनुमान है कि अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से लेकर ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रह सकती है। CPCB के ‘समीर’ ऐप के मुताबिक वज़ीरपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया, जहां AQI 477 रहा। यह स्तर गंभीर श्रेणी में गिना जाता है। दूसरी ओर, 39 निगरानी केंद्रों में लोधी रोड का प्रदूषण सबसे कम रहा, जहां AQI 269 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में है।

हॉट स्पॉट वाले स्‍थानों पर स्थिति गंभीर

दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट वाले स्‍थानों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इसमें आनंद विहार में 427, आरके पुरम में 424, पंजाबी बाग में 441, मुंडका में 441, जहांगीरपुरी में 453, बुराड़ी क्रॉसिंग में 410 और बवाना में 443 समेत कुल 21 स्थानों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर दर्ज की गई। पिछले दिनों की 24 घंटे की औसत AQI रीडिंग भी चिंता बढ़ाने वाली है। बुधवार को औसत AQI 392 था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। इससे पहले मंगलवार को यह 374, सोमवार को 351, रविवार (16 नवंबर) को 377, 15 नवंबर को 386 और 14 नवंबर को 387 रहा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली इससे पहले 11 से 13 नवंबर के बीच भी ‘गंभीर’ श्रेणी में चली गई थी।

अब जानिए क्या है हवा की गुणवत्ता का मानक?

CPCB के मानकों के अनुसार 0-50 AQI का स्तर अच्छा, 51–100 के बीच संतोषजनक, 101–200 के बीच मध्यम, 201–300 के बीच खराब, 301–400 के बीच बहुत खराब और 401–500 के बीच का एक्यूआई स्तर गंभीर श्रेणी का माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी में हल्का से मध्यम कोहरा होने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

अगले पांच दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

IMD के अनुसार, अगले पांच दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम धुंध और प्रदूषण का असर जरूर बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में कोई नई मौसम प्रणाली विकसित नहीं होने के कारण वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का कोहरा छाएगा, जबकि दिन में आसमान सामान्यतः साफ रहेगा। बात अगर तापमान की करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 26–27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10–11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार कम रहने की संभावना है।

Published on:

20 Nov 2025 10:43 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में गंभीर हो गई हवा, प्रदूषण ने मचाया कोहराम, चौंका रहा 20 नवंबर का आंकड़ा

