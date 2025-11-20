दिल्ली में गंभीर हो गई हवा, प्रदूषण ने मचाया कोहराम, चौंका रहा 20 नवंबर का आंकड़ा

दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट वाले स्‍थानों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इसमें आनंद विहार में 427, आरके पुरम में 424, पंजाबी बाग में 441, मुंडका में 441, जहांगीरपुरी में 453, बुराड़ी क्रॉसिंग में 410 और बवाना में 443 समेत कुल 21 स्थानों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर दर्ज की गई। पिछले दिनों की 24 घंटे की औसत AQI रीडिंग भी चिंता बढ़ाने वाली है। बुधवार को औसत AQI 392 था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। इससे पहले मंगलवार को यह 374, सोमवार को 351, रविवार (16 नवंबर) को 377, 15 नवंबर को 386 और 14 नवंबर को 387 रहा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली इससे पहले 11 से 13 नवंबर के बीच भी ‘गंभीर’ श्रेणी में चली गई थी।