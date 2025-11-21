दिल्ली-एनसीआर में कल से और बिगड़ेंगे हालात, हवा बिगाड़ेगी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का माहौल

Delhi: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सुबह-सुबह खिड़की खोलते ही कोयले की भट्टी जैसी तेज गंध महसूस हो रही है। शहर के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई है और सूरज भी पूरे दिन धुंध के पीछे छिपा-छिपा नजर आ रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हवा में सांस लेना एक दिन में करीब 11 सिगरेट पीने जितना हानिकारक है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह कई इलाकों में 450 से ऊपर दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। aqi.in के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 455 रहा। हालांकि CPCB के 'समीर' ऐप पर दोपहर 1 बजे दिल्ली का औसत AQI 367 दर्ज किया गया, लेकिन कई क्षेत्रों में यह अब भी 400 के पार है। फिलहाल दिल्ली में केवल ग्रैप-3 (GRAP-III) के तहत लागू पाबंदियां ही चल रही हैं।