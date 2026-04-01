रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर के बाहर जाम छलका रहे थे रईस, टोकने पर पूरे परिवार से की बदसलूकी; 2 गिरफ्तार

ब्रिगेडियर अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और मौके पर मौजूद कर्मियों की संवेदनशीलता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जब विवाद ने तूल पकड़ना शुरू किया, तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया था। सूचना मिलने के बाद जूनियर रैंक का एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा भी, लेकिन उसने कानून का राज स्थापित करने के बजाय बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। आरोप है कि उस पुलिसकर्मी ने दबंगों को रोकने की ज़हमत तक नहीं उठाई और असहाय होकर यह कह दिया कि 'वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।'