Noida Violence: 350 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, 50 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दीं, 42 हजार कर्मचारी सड़कों पर उतर आए

डिजिटल निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों ने अब तक 50 ऐसे 'बॉट' (Bot) हैंडल्स को चिन्हित किया है, जिनका इस्तेमाल नोएडा के अलग-अलग हिस्सों में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने और हिंसा भड़काने के लिए सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इन संदिग्ध हैंडल्स के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। वहीं, औद्योगिक अशांति के बीच बवाल की आंच अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सेक्टर-121 स्थित गढ़ी चौखंडी में सैकड़ों घरेलू सहायिकाओं (Domestic Helps) ने मोर्चा खोल दिया और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय प्रशासन की चुनौतियां और बढ़ गई हैं।