9 रुपए का इंक्रीमेंट…नौकरी छोड़ा तो 1.5 लाख जुर्माना, 2 साल के ‘सर्विस बॉन्ड’ में फंसा इंजीनियर का करियर

वेतन में नाममात्र की बढ़ोतरी के बावजूद इंजीनियर के लिए नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी की सख्त शर्तें उसे एक तरह से बांधकर रखती हैं। कंपनी के नियमों के अनुसार, कर्मचारी को दो साल का सर्विस बॉन्ड पूरा करना अनिवार्य है, और यदि वह इससे पहले इस्तीफा देता है तो उसे 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस्तीफा देने के बाद भी उसे 6 महीने का लंबा नोटिस पीरियड पूरा करना होता है, जिसके दौरान उसे कंपनी में काम जारी रखना पड़ता है। इन कड़े नियमों के चलते इंजीनियर खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जहां न तो उसकी सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी हो रही है और न ही उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल पा रहे हैं, जिससे उसके मन में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है।