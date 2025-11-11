दिल्ली के बाजारों में रेकी से कार ब्लास्ट तक…फरीदाबाद में ध्वस्त आतंकी मॉड्यूल से कैसे जुड़ रहे तार?

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6:52 बजे यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही i20 कार में विस्फोट हुआ। कार में सवार लोगों के अलावा आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इससे पहले सोमवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से 3 डॉक्टरों समेत 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कुल 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था।