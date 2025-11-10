ओपन कोर्ट में न सुना जाए मामला…यासीन मलिक आतंकी फंडिंग मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में NIA

यासीन मलिक को मई 2022 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोष स्वीकार कर लिया था और आरोपों का विरोध नहीं किया था। इसके पहले मार्च 2022 में अदालत ने यासीन मलिक के साथ कई अन्य व्यक्तियों पर यूएपीए (UAPA) के तहत आरोप तय किए थे। इनमें हाफ़िज मुहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाउद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह (फंतूश), नैय्यिम खान और फारूक अहमद डार (बित्तू कराटे) शामिल थे। वहीं, अदालत ने कमरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयदा आसिया अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया था।