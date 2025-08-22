खुद पर हमले को लेकर दहाड़ीं सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं-मुख्यमंत्री डरेगी न हार मानेगी, जब तक…

कार्यक्रम के दौरान अचानक एक अप्रत्याशित घटना भी हुई। प्रवीण शर्मा नामक व्यक्ति मंच के करीब पहुंच गया और अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे काबू में लिया और कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका उद्देश्य मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना था। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक जनसुनवाई के दौरान हमला हो चुका है। उस घटना में आरोपी ने बताया था कि वह डॉग लवर है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने के आदेश से नाराज होकर विरोध करना चाहता था।