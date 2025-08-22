थप्पड़कांड के फिर सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में चूक! मंच के नजदीक पहुंचा बुजुर्ग और जोर से चीखा

CM Rekha Gupta Security: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में जनसुनवाई के दौरान उन पर हुए हमले के बाद शुक्रवार को गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया। कार्यक्रम के दौरान एक शख्स अचानक मंच के नजदीक पहुंच गया और जोर-जोर से नारेबाजी करने लगा। यह घटना उस वक्त हुई जब गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंच पर मौजूद थीं। तभी 60 वर्षीय प्रवीण शर्मा नामक व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर घुस आया और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आकर उसे काबू में कर लिया और हिरासत में ले लिया।