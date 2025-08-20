Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

सीएम रेखा की किस बात से परेशान था थप्पड़ मारने वाला शख्स? मंत्री प्रवेश वर्मा बोले दोषी को…

CM Rekha Gupta: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता को जनसुनवाई के दौरान थप्पड़ मारने वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 20, 2025

Delhi CM Rekha Gupta
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। (फोटो सोर्सः @CMODelhi)

CM Rekha Gupta: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमले की सभी दलों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही पुलिस ने उस आरोपी को भी पकड़ लिया है, जिसने भीड़ के बीच सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस आरोपी से यह जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमले के पीछे कोई गहरी साजिश है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कुछ लोगों को सीएम रेखा गुप्ता का लगातार दिल्ली के विकास कार्यों में लगे रहना हजम नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी साजिशें शुरू हो गई हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस अपने हिसाब से जांच-पड़ताल में जुटी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जल्द ही सबकुछ सामने आ जाएगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्या कहा?

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के करीब तीन घंटे बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया गया सीधा प्रहार है। जनसुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी डर या बाधा के अपनी मुख्यमंत्री के साथ साझा करती है। ऐसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।"

कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना

वहीं दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा "दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर खराब नीयत और नफरत के चलते यह हमला किया गया है। जो बहुत कायराना हरकत है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे।" दूसरी ओर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा "मैं सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोगों के साथ उनका निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से परेशान करती है। इसी के चलते अब शर्मनाक और कायराना हरकतें की जा रही हैं। मैं उनकी ताकत, सुरक्षा और शीघ्र स्वस्‍थ होने की कामना करता हूं।"

शिक्षामंत्री आशीष सूद ने जताई षड्यंत्र की आशंका

शिक्षामंत्री आशीष सूद ने कहा "माननीय सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ यह हमला अत्यंत दुखत, निंदनीय और अस्वीकार्य है। दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्यरत एक संवेदनशील दृढ़निश्चयी महिला नेतृत्व पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है। यह अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृ‌णित प्रयास भी है। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और मुझे विश्वास है कि जांच इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। मैं और प्रदेश की समूची जनता इस कायरतापूर्ण हमले की घोर निंदा करते हैं।"

AAP और कांग्रेस ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुआ हमला बेहद निंदनीय कृत्य है। आम आदमी पार्टी इस हमले की कड़ी निंदा करती है। हम आशा करते हैं कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी होगी और वह जल्द ही स्वस्थ होकर जनता के बीच जाएंगी। आज देश में कुछ राजनीतिक दल और संस्थाएं हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले SSC के छात्र और अध्यापक अपना हक मांग रहे थे, उस दौरान उनपर हिंसा की गई। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, वह भी हिंसा है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले किए गए। इस दौरान BJP के नेताओं ने तमाम बातें कहीं लेकिन आज CM रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ, वह निंदनीय है।"

लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्‍थान नहीं : AAP

वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांढा ने कहा "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुए हमले की आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है, लोकतंत्र में हिंसा और हमले का कोई स्थान नहीं हो सकता है। दिल्लीवालों की परेशानियां पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन किसी पर हमला करना बिलकुल गलत है। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी जांच करके आरोपियों को सजा दी जाए और हम कामना करते हैं दिल्ली की CM पूरी तरह से सुरक्षित हों।"

कांग्रेस ने सीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल

दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की है। साथ ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्‍था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

आम आदमी पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Delhi News

Pravesh Verma

Rekha Gupta

