सीएम रेखा की किस बात से परेशान था थप्पड़ मारने वाला शख्स? मंत्री प्रवेश वर्मा बोले दोषी को…

आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुआ हमला बेहद निंदनीय कृत्य है। आम आदमी पार्टी इस हमले की कड़ी निंदा करती है। हम आशा करते हैं कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी होगी और वह जल्द ही स्वस्थ होकर जनता के बीच जाएंगी। आज देश में कुछ राजनीतिक दल और संस्थाएं हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले SSC के छात्र और अध्यापक अपना हक मांग रहे थे, उस दौरान उनपर हिंसा की गई। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, वह भी हिंसा है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले किए गए। इस दौरान BJP के नेताओं ने तमाम बातें कहीं लेकिन आज CM रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ, वह निंदनीय है।"