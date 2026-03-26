फर्जी मुकदमा और नकली वकील…हनी ट्रैप में फंसाकर सौदेबाजी, रिटायर अफसर को ऐसे बनाया शिकार

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन से संपर्क साधा। उसने खुद को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर बताकर उनके उपन्यास के प्रमोशन का लालच दिया। इसके बाद पैसों के लेन-देन को लेकर जानबूझकर विवाद पैदा किया गया। महिला ने इसी आधार पर 2021 में मेहरौली थाने में दुष्कर्म और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। आखिर कार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 25 फरवरी 2025 को अदालत ने इस केस को पूरी तरह निरस्त कर दिया और इसे कानूनी प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग करार दिया।