थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटरी सुविधाओं की कमी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

संस्था की तरफ से वकील कर्णिका बहुगुणा और पूजा कुशवाहा ने कोर्ट में कहा कि यह सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और समानता का मुद्दा है। बुनियादी सुविधाएं न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया कि आज जब एयरपोर्ट, स्कूलों और मॉल जैसी जगहों पर ये मशीनें मिल सकती हैं, तो थानों में क्यों नहीं, जहां महिलाएं इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं?