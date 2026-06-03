घर में पार्टनर, बाहर प्रेमी: आधुनिक शादियों में बढ़ा खोखलापन, महिलाओं में 288% और पुरुषों में 64% बढ़ी बेवफाई

Marriage trends: भागदौड़ की जिंदगी में घर-परिवार में समय की कमी ने कपल्स में गहरा शून्य पैदा कर दिया है। अप्रैल 2026 में प्रकाशित स्टेट ऑफ मॉडर्न मैरिजेज रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब विवाहेत्तर संबंध केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहे। शारीरिक और मानसिक सुख की दौड़ में पति-पत्नी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं, जहां घर के भीतर वे पार्टनर हैं, लेकिन घर के बाहर वो पे्रमी या प्रेमिका हैं। खास बात है कि पिछले पांच साल में पुरुपों में 64% तो महिलाओं में 288% बेवफाई के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट में 33% लोगों ने समय की कमी को बेवफाई का मुख्य कारण माना। वहीं, 51% ने कहा कि वे पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करते। खास बात है कि 28 से 45 वर्ष की आयु के बीच वैवाहिक बेवफाई के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब वैवाहिक बंधन को तोडऩा या उसमें रहते हुए धोखा देना ग्लानि का विषय नहीं, बल्कि एक चॉइस बनता जा रहा है। डेटिंग ऐप्स पर मैरिड स्टेटस के साथ प्रोफाइल बनाने वालों की संख्या 5 वर्षों में 140% बढ़ी है।