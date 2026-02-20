मुंह में डाली लाल मिर्च…प्लास्टिक के पाइप से पीटा, प्यार में पड़े आशिक को मिली तालिबानी सजा, अस्पताल में तोड़ा दम

आपको बता दें कि बर्बरतापूर्वक घटना पश्चिमी दिल्ली में मुंडका थाना क्षेत्र स्थित टीकरी कलां इलाके की है। पुलिस के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी लड़की का पिता ही है। दरअसल, नरेश नाम का युवक आरोपी की बेटी से प्यार करता था। इस बात की खबर दोनों के परिवारजनों को थी। इस रिश्ते से लड़की का पिता नाराज चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार, 5 फरवरी की शाम अपने साथियों के साथ बेटी के प्रेमी के घर पहुंच गया। युवक को पहले बुलाया, फिर जबरन कार में खींच कर बैठा लिया और उसे अपने घर लेकर गया। वहीं, इस घटना की भनक नरेश के भाई मोहित को लगी तो वह उसे बचाने के लिए आरोपी के घर गया, लेकिन वहां का मंजर देख उसकी रूह कांप गई।