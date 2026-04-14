दिल्ली से देहरादून अब सिर्फ 2.5 घंटे में! छह लेन वाले एक्सप्रेसवे पर भरें फर्राटा, जानें नया रूट और खासियतें

अधिकारिक बयान में कहा गया है, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में पड़ने वाले क्षेत्रों की पारिस्थितिक संवेदनशीलता, समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। जंगली जानवरों की आवाजाही, वन्यजीव संरक्षण के लिए परियोजना में कई विशेष सुविधाएं शामिल की गई हैं। इनमें 12 किमी लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में से एक है। कॉरिडोर में आठ पशु मार्ग, 200 मीटर लंबे दो हाथी अंडरपास और दात काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है।