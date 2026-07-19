‘हर घर तिरंगा’ अभियान में अहम भूमिका निभाएंगे दिल्ली के स्वयं सहायता समूह, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि 'हर घर तिरंगा' सिर्फ एक झंडा फहराने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि 'दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। झंडा उत्पादन में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करने का निर्णय जन कल्याणकारी पहलों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे इन समूहों की महिलाओं को न केवल आय का जरिया मिलेगा, बल्कि देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे के निर्माण का सम्मान भी प्राप्त होगा।'