पति ने कहा- पत्नी के पास पैसा है, गुजारा भत्ता क्यों दूं? दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक

कोर्ट ने यह भी कहा कि एक स्वस्थ पति को अपने ऊपर डिपेंड लोगों का भरण पोषण करने के काबिल माना जाता है। अगर किसी मामले में पति कहता है कि वह भुगतान करने में असमर्थ है तो ऐसे में उसे कोर्ट में ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने होंगे। साथ ही गुजारा भत्ता तय करते समय पति की रेगुलर इनकम के साथ परिवार के कारोबार, मुनाफा और अन्य वित्तीय लाभ भी ध्यान में रखे जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि पति जिस स्तर का जीवन जी रहा है, वह उसके कोर्ट में किए हुए दावों से मेल नहीं खाता। इससे उसके बेरोजगारी और आय न होने के दावे झूठे साबित हुए। कोर्ट ने पत्नी की विरासत में मिली संपत्ति और मायके की स्थिति के आधार पर भरण-पोषण से मना करने की दलील को खारिज कर दिया।