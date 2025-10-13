जज साहब! मेरी पत्नी अवैध संबंध…पति की कहानी सुनकर हैरान रह गई अदालत, तलाक याचिका मंजूर

Husband Wife Divorce: "जज साहब! मेरी पत्नी घमंडी है। हर रोज मुझे अपमानित करती है। घर के कामकाज नहीं करने देती और बिना किसी ठोस सबूत के मेरे ऊपर अवैध संबंधों का आरोप लगाती है। इतना ही नहीं, अब तो मुझे घर से भी निकाल दिया…" दिल्ली हाईकोर्ट में यह पीड़ा एक पति ने सुनाई, जिसे सुनकर न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और हर्ष वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने तत्काल पति-पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। इस दौरान पीठ ने कहा "शादी का आधार आपसी विश्वास और एक-दूसरे का सम्मान होता है। बिना किसी ठोस सबूत के पति को अवैध संबंधों का ताना मारना महाक्रूरता है। ऐसे मामलों में पति-पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह तलाक मंजूर किया जाता है।"