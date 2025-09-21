यौन संबंध और धोखे का ऐसा मामला, जिसे सुनकर जज ने भी पकड़ लिया माथा, अंत में दुष्कर्म के आरोपी को..

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में शादीशुदा युवक और एक युवती के बीच यौन संबंध और धोखे का एक ऐसा मामला पहुंचा, जिसे सुनकर जज ने भी अपना माथा पकड़ लिया। मामले को पूरी तरह सुनने के बाद जज ने दुष्कर्म के आरोपी को बा-इज्जत बरी कर दिया। इसके साथ ही इस मामले पर गंभीर टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि युवती ने आरोपी के साथ अपनी इच्छा से यौन संबंध बनाए। इस बात में कोई दम नहीं है कि आरोपी ने शादी के झूठे वादे के आधार पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला को पहले से ही आरोपी की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी, तब झूठे वादे के बल पर यौन संबंध बनाने वाला तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।